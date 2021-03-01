GTA Online Yükleme Süresi % 70 Oranında Kısaltıldı!

Uzun süredir oyuncuların canını sıkan GTA Online yükleme süresi önemli ölçüde kısaltıldı. Artık normaline göre çok daha kısa sürede oyuna giriş yapabilmek mümkün oluyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Detaylar haberimizde.

İlk olarak 2013 yılında satışa sunulan GTA V, bu yıl sekizinci yaşına basacak. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden bir şey kaybetmeyen, Epic Games Store üzerinden de ücretsiz olarak sunulmasının ardından aktif oyuncu sayısında büyük bir sıçrayış yaşanan oyun, geçtiğimiz haftalarda Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre satış anlamında çıktığı yıldan bu yana bir diğer tepe noktasına ulaşmıştı. Bu durum bir süre daha zirveye oynamaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Unutulup gitmesini isteyen de pek yoktur diye düşünüyoruz.

Her hafta içerik olarak güncellenen ve GTA Online tarafında ara ara yayınlanan büyük genişletme paketleri ile her daim güncel kalan oyunun oyuncuların canını sıkan bir nokta var ki, o da uzun yükleme süreleri. Bazen o kadar uzun oluyor ki, eğer bu esnada takılmamış ise, arada günlük işlerinizi halledip gelmeye zaman bile bulabiliyorsunuz. Bu durum yıllardır dalga konusu olduğu gibi Rockstar Games de henüz bir çözüm yolu bulmuş değildi, ta ki bir kullanıcı bu duruma el atana kadar.

Github üzerinden tostercx isimli kullanıcı düzeltilmiş bir kod yayınladı. Ne var ki bu kod gündelik kullanım için önerilmiyor. Çünkü halen deney aşamasındaymış. Eğer siz de bu yolu denemek istiyorsanız, ilgili dosyaları buradan indirebilirsiniz. Ancak öncesinde bir yedek almayı unutmamanızı önemle tavsiye ediyoruz.

GTA Online Yükleme Süresi Ne Kadar Kısalıyor?

Verilen bilgiye göre, bu kod sayesinde GTA Online oyununun yüklenmesinde % 70 oranında bir kısalma yaşanıyor. Belirtilene göre oyun, tostercx isimli kullanıcının işlemcisinin tek bir çekirdeği üzerinden yükleniyormuş. Bütün işlemin bu şekilde yapılmasından dolayı da büyük bir darboğaz oluşuyormuş. Ne var ki birkaç hata çözümlemesi ve optimize edilmiş kod ile yükleme süresi % 69.4 iyileşme göstererek bir dakika elli saniyeye kadar indirgenmiş. Normal yükleme süresinin altı dakikayı aşmakta olduğunu düşünecek olursak, bu bir hayli önemli bir düşüş.

Yükleme sürelerinin altı dakikayı aşması ise bütün eşyaların tamamının yükleniyor olmasından kaynaklanıyormuş. tostercx tarafından yayınlanan bir çeşit mod ise bu işlemi epey basitleştiriyor. Öyle ki, içeriğinde altmış üç bin ögeyi barındıran bir JSON dosyası ve optimize edilmiş kodlar bulunuyor. Bu sayede nesneler başta değil oyun esnasında yükleniyor. Yani GTA Online oynarken bir nesne bulduğunuzda, işlemci JSON dosyasını kontrol ediyor. Haliyle her bir nesneyi bulduğunuzda da bu işlem tekrarlanıyor. Bu işlemin tahminen 1.984.531.500 defa tekrarlandığını söyleyen tostercx, çok basit bir şekilde yapılan bu yükleme süresini kısaltma işleminin Rockstar Games çatısı altındaki bir geliştirici tarafından bir gün içerisinde gerçekleştirilebileceğini de sözlerine ekliyor.

Bakalım Rockstar Games, bu gelişmenin ardından bir müdahalede bulunup da resmi olarak bir çözüm getirecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.