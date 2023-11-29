GTA Oyunları Yakında Netflix'te: Üyelere Ücretsiz!

Netflix, oyun kütüphanesine efsanevi Grand Theft Auto serisini eklemeye hazırlanıyor. GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III, mobil platformlarda bulunan Netflix uygulaması üzerinden yakın zamanda erişilebilir olacak.

Platform, şu ana kadar film ve dizi dünyasında popülerliğiyle bilinse de son dönemde oyun alanında da adından söz ettirmeye başlamıştı. Netflix, kullanıcılarına uygulama üzerinden oyun deneyimi sunma yolunda ilerliyordu. Şimdi ise 80 oyunluk kütüphanesine GTA serisi gibi büyük bir yapıtı eklemek için hazırlanıyor.

Oyunun Çıkış Tarihi

GTA üçlemesi, 2021'de yenilenmiş versiyonlarıyla piyasaya sürülmüş ve büyük beğeni toplamıştı. 14 Aralık 2023'ten itibaren bu oyunlar, Netflix'in oyun kütüphanesine resmi olarak katılacak. Aboneler, bu üç oyunu herhangi bir ek ücret ödemeden Netflix uygulaması üzerinden iOS ve Android iletişim sistemlerinde oynayabilecekler.

Ön kayıtlar için başlangıç bugün itibariyle yapıldı ve kullanıcılar, heyecanla beklenen bu oyunları sabırsızlıkla bekliyor. Netflix'in bu adımı, oyun dünyasında varlık gösterme isteğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Platformun oyun koleksiyonunu genişletme ve çeşitlendirme çabası, abonelerinin eğlence anlayışını daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Netflix'in bu hamlesiyle, oyun dünyasında daha etkin bir rol oynaması bekleniyor. Kullanıcıların bu oyunları ne kadar ilgiyle karşılayacağı ise merak konusu. Ancak, GTA serisinin Netflix'e oyun dünyasında daha büyük bir çekim gücü kazandıracağı düşünülüyor.