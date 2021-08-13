GTA Remaster Sürümleri Geliyor: Hangi Oyunlar Olacak?

GTA remaster sürümlerinin geleceği ortaya çıktı. Popüler Grand Theft Auto oyunlarının remaster versiyonlarının konsol, mobil ve PC platformlarına geleceği ileri sürüldü. GTA hayranlarını oldukça heyecanlandıran iddia ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Çıkacak GTA Remaster Sürümleri Hangi Oyunları İçeriyor?

Kotaku tarafından aktarılan bilgilere göre Rockstar Games, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto San Andreas ve Grand Theft Auto Vice City isimli yapımların remaster sürümleri üzerinde çalışıyor. Yeni sürümlerin taşınabilir el konsolu Nintendo Switch dahil olmak üzere çok sayıda platforma çıkışını gerçekleştireceği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz yıl Twitter, Reddit ve daha birçok platformda video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games'in PlayStation 2 dönemi Grand Theft Auto oyunlarının remake ya da remaster sürümleri üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Bu iddialar geçtiğimiz günlerde daha güçlü hale gelmişti.

Rockstar Games, 2K ve Private Division şirketlerini bünyesinde barındıran Take Two Interactive, oyuncuları oldukça heyecanlandıran bir açıklamada bulunmuştu. Şirket, 3 farklı oyunun remaster sürümü üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Şirket tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, söz konusu üç remaster sürümünün daha önce duyurulmadığı belirtilmişti. Kotaku, Rockstar Games'in and Theft Auto 3, Grand Theft Auto San Andreas ve Grand Theft Auto Vice City oyunlarının remaster sürümleri üzerinde çalıştığını paylaştı.

İddiaya göre söz konusu oyunların remaster sürümleri Unreal Engine oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor. Geliştirici ekibin remaster sürümleri geliştirirken kullanıcı arayüzünü klasik tarzı koruyarak değiştirdiği ileri sürüldü.

GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarının remaster sürümleri geliştirilirken orijinal versiyonlarına sadık kalındığı iddia edildi. Söz konusu yapımların sonbahar mevsiminde konsollara, PC ve mobil platformlara ise 2022 yılında çıkacağı belirtildi. Yeni sürümler hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto San Andreas ve Grand Theft Auto Vice City isimli yapımların remaster sürümlerinin şu anda geliştirilmekte olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler GTA oyunlarının yeniden geliştirilmesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.