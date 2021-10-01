GTA Remastered Collection Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Rockstar Games birkaç hafta önce yaptığı duyuru ile birlikte bu sene içerisinde bazı ikonik yapımların yenilenmiş sürümleri ile karşımıza çıkacağını ifade etmişti. Mevcut sızıntılar dahilinde yenilenmesi beklenen üç GTA oyunu bulunuyor ve bu üç oyunun GTA Remastered Collection isimli bir pakette toplanması bekleniyor. Yeni sızıntılarla birlikte GTA Remastered Collection çıkış tarihi belli olmuş olabilir.

GTA Remastered Collection Çıkış Tarihi Ne Zaman?

GTA Remastered Collection paketinde bulunması beklenen oyunlar sırası ile Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City ve Grand Theft Auto San Andreas olarak biliniyor ve bu üç oyunun yenilenmiş versiyonlarının tek bir paket halinde satışa sunulması bekleniyor.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan saygın kaynaklardan birisi olan Kotaku, bu paketin Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition ismi ile Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi tarafından derecelendirme aldığını belirtti. Bu kapsamda derecelendirme için başvuru tarihinin 04 Ağustos 2021 olduğu ifade ediliyor.

Kotaku raporun devamında yenilenen üçlemenin bu sene içerisinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için piyasaya çıkacağını vurguladı. Üçlemenin PC ve Mobile sürümleri ise 2022 yılında oyuncularla buluşacak. Ayrıca daha net bir çıkış tarihi hakkında da detaylar paylaşıldı.

Bu kapsamda üçlemenin başlangıçta Ekim 2021 tarihinde çıkması planlanıyordu ancak daha sonrasında değişen planlarla birlikte yeni çıkış tarihi Kasım 2021 olarak revize edildi. Bu durumda yenilenen üçlemenin çıkışına sayılı haftalar kaldığını söyleyebiliriz.

Kotaku aynı zamanda bu tarihin Mart 2022 olarak revize edilebileceğinin de altını çizdi ancak diğer kaynaklardan edindikleri bilgiler, bunun şu an için ilk seçenek olmadığına işaret etti. Yani şu an için planlar Kasım 2021 olarak gözüküyor ancak yine de Mart 2022 ihtimali de gündemde.