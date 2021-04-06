GTA San Andreas Örümcek Adam Modu, Gerçekçi Deneyim Sunuyor!

GTA San Andreas örümcek adam modu ile gerçekçi bir spider-man oyunu oynuyormuşsunuz gibi hissetmeye hazır mısınız? J16D isimli bir mod yapımcısı, Grand Theft Auto serisinin unutulmaz oyunlarından San Andreas'a Spider-Man'i getirdi.

Oyun modu, San Andreas'ı tam anlamıyla Spider-Man oyununa çeviriyor. GTA: SA Spider-Man modu, oyunculara örümcek adamın ağ atmak, bina üzerinde yürümek ve rakibe ağ fırlatıp üzerine doğru hücum etmek gibi çeşitli yeteneklerini San Andreas'ta da kullanma olanağı veriyor.

GTA San Andreas Örümcek Adam Modu Neler Sunuyor?

J16D isimli mod yapımcısının geliştirdiği yeni GTA: SA modu sayesinde Spider-Man'in PS4 versiyonunu San Andreas oyununda deneyimleyebilirsiniz. Modun isminden de anlaşılacağı üzere söz konusu mod örümcek adam olmanıza ve GTA: San Andreas'ın dört bir noktasında ağ atarak dolaşmanıza, düşmanlarınızla kapışmanıza ve çok daha fazlasını yaparak eğlenmenize olanak tanıyor.

Modun yeni sürümü, Spider-Man PS4'ün temel animasyonlarını, ana menüsünü ve HUD gibi özelliklerini içeriyor. Bu son sürüm ek olarak dört farklı olay ve harita ile birlikte geldi. Mod sadece bununla da sınırlı kalmıyor aynı zamanda oyunun belirli aşamalarında devreye giren müziklerle oyuncunun daha keyifli zaman geçirmesine yardımcı oluyor. Mod yapımcısı, son sürümde ayrıca oynanışla alakalı birtakım iyileştirmeler de yaptı.

GTA: SA Spider-Man v1.9 beta sürümü ile gelen yeniliklerden bazıları şunlardır.

Rakibin hamlesini engelleme.

Yeni dövüş özellikleri (4x combo ve Air Combo).

Can yenilenmesi.

Yetenekleri etkinleştirme ve devre dışı bırakma seçeneği.

Yeni animasyonlar.

Duruma bağlı olarak devreye giren müzikler.

Spider-Man PS4 ana menüsü.

Arabaları ağ ile takip etme ve sürücüleri araçtan atma, sokakta işlenen çeşitli suçlar gibi birbirinden farklı eğlenceli olaylar.

Oyun modunu indirmek için GTA: San Andreas için geliştirilen Spider-Man modunun sayfasına gidebilirsiniz. GTA: San Andreas için geliştirilen oyun modunun son sürümünden çekilen bir tanıtım videosunu ise aşağıdaki video oynatıcısını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Peki, siz Spider-Man modu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce oyunu gerçek anlamda Spider-Man oyununa çevirmek için yeterli bir mod mu? Oyun modu hakkında tüm düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.