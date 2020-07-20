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  4. GTA: San Andreas PlayStation 5'te Nasıl Görünürdü?

GTA: San Andreas PlayStation 5'te Nasıl Görünürdü?

Hepimiz için ayrı bir yere sahip olan GTA: San Andreas PlayStation 5'e gelseydi nasıl görünürdü? Bunu bilmesek de yakın bir tahminimiz var.

GTA: San Andreas PlayStation 5'te Nasıl Görünürdü? -1
Berk Demirci
Berk Demirci -

GTA: San Andreas pek çok kişi için harika bir oyun sayılabilir. Buna karşın günümüz grafikleri ve mekanikleri ile kıyasladığımızda oldukça eski bir oyun olduğunu da göz önüne almamız gerekiyor. Şu aşamada oyunun yenilenmiş grafikler ile çıkacağına yönelik bir işaret olmasa da bazı hayranlar oyunu Unreal Engine 4 ile yeniden yarattı. İşte merak ettiğiniz detaylar!

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GTA: San Andreas Günümüzde Çıksaydı Nasıl Olurdu?

ArcadiaSquad isimli kanalda yayınlanan yeni bir video, Unreal Engine 4 ile geliştirilen Grand Theft Auto: San Andreas'ı gözler önüne serdi. Santiago Ibarra, Fabian Alvarez ve Juan David Gongora isimli hayranlar tarafından geliştirilen bu sürümün oldukça keyifli gözüktüğünü söyleyebiliriz.

GTA: San Andreas PlayStation 5'te Nasıl Görünürdü? -2

Bu noktada dikkate almanız gereken detay, oyunun temel yapı taşlarının korunmasıdır. Yani bazı noktalarda grafiklerin pek de yeni gözükmediği söylenebilir ancak bu durumun arkasında geleneksel yapının bozulmaması fikri yer alıyor. Buna karşın oyunun modern grafiklerle birlikte çok daha heyecan verici olduğu söylenebilir.

Eğer siz de Santiago Ibarra, Fabian Alvarez ve Juan David Gongora tarafından geliştirilen bu sürüme göz atmak isterseniz hemen aşağıda yer alan videoya göz atabilirsiniz. Ayrıca bu sürüm hakkındaki yorumlarınızı da hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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