GTA: San Andreas VR Sürümü Geliyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından GTA: San Andreas VR sürümü duyuruldu. Zuckerberg, bir dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi olan San Andreas'ın sanal gerçeklik sürümünün Oculus Quest 2'ye geleceğini açıkladı. Konuy dair detaylar haberimizde.

GTA: San Andreas VR Ne Zaman Çıkacak?

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Connect 2021 etkinliği esnasında oyuncuları ilgilendiren bir duyuru yaptı. Zuckerberg, Grand Theft Auto: San Andreas isimli yapımın sanal gerçeklik sürümünün Oculus Quest 2'ye geleceğini söyledi.

Grand Theft Auto: San Andreas VR sürümünün ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Oyunun sanal gerçeklik platformunda nasıl görüneceği de henüz bilinmiyor. Oyuncuların önemli ölçüde heyecanlanmasını sağlayan oyunun şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

Açık dünya temasına sahip GTA: San Andreas gibi bir oyunun sanal gerçeklik platformunda nasıl bir deneyim sunacağı bilinmiyor. Resident Evil 4 kısa süre önce Oculus Quest platformuna gelmişti. Oyun şu ana kadar olumlu yönde eleştiriler almıştı. Grand Theft Auto V'in PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında birinci şahıs modu mevcut olduğunu belirtelim.

GTA Trilogy: The Definitive Edition Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, GTA Trilogy: The Definitive Edition ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA Trilogy'nin ön sipariş fiyatları şu şekilde:

GTA Trilogy PC fiyatı: 529 TL

GTA Trilogy PS4 ve PS5 fiyatı: 529 TL

GTA Trilogy Xbox Series X / S ve Xbox One fiyatı: 529 TL

GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı GTA Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Rockstar Games, merak içerisinde beklenen Definitive Edition'a ilişkin bir video paylaştı. 58 saniye uzunluğundaki videoda söz konusu yapımların eski ve yeni sürümleri yer alıyor. YouTube üzerinden yayımlanan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.