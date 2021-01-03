GTA: San Andreas Yeni Nesil Konsollara Çıksaydı Nasıl Görünürdü? (Video)

Rockstar Games, 2020 yılının sonuna doğru Playstation 5 (PS5), Xbox Series X ve Xbox Series S için Grand Theft Auto V’in yenilenmiş versiyonunu oyuncularla buluşturdu. Rockstar tarafından henüz resmi bir bilgi paylaşılmamış olsa da oyunculara göre şirket şu anda serinin son oyunu olacak GTA 6’nın geliştirme işlemlerini de sürdürüyor. Peki, GTA: San Andreas yeni nesil oyun konsollarına yenilenmiş grafiklerle çıkışını gerçekleştirseydi nasıl görünürdü?

GTA: San Andreas Yeni Nesil Konsollarda Nasıl Görünüyor?

Bu yıl Rockstar Games için çok verimli bir yıldı. GTA Online kazançları ile şirket değerine değer kattı. GTA V ve GTA Online, oyunların çıkışının üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen birçok oyuncunun hala her gün oynadığı video oyunları içerisinde yer alıyor.

Serinin yeni oyunları her ne kadar grafik anlamında çok önde olsa da nostalji seven oyuncular serinin eski oyunlarına dönmek ve bu oyunların yeni teknoloji ile nasıl göründüğü hakkında fikir sahibi olmak istiyor.

Rockstar’ın San Andreas gibi eski sürümleri yeniden düzenlemesi düşük bir ihtimal olarak kalmaya devam ederken XXII isimli bir YouTuber ise oyunun PS5 remastered halinin nasıl görüneceğini çok merak eden oyunculara oyun modu kullanarak bir fragman hazırladı. Bu fragmanı ise “GTA: San Andreas Definitive Edition” başlığı ile yayımladı.

Fragman incelendiğinde oyunun gölgelendirme ve ışıklandırma ayarlarında yeni nesli anımsatan birtakım değişiklikler yapıldığı görülüyor. Fragmandan görüldüğü kadarıyla oyun modu mükemmel olmaktan biraz uzak olsa da oyun yeniden alındığında nasıl bir görünüm alacağı konusunda oyuncuları fikir sahibi yapıyor. Fragmanda tahmin edilebileceği gibi gibi CJ, Big Smoke, Ryder, Frank Tenpenny, Kendl, Cesar ve Sweet yer alıyor.

Rockstar Games ve Take-Two Interactive'in GTA: San Andreas’ı yeniden ele alacağı önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşmesi çok olası bir ihtimal olmasa da nostaljik dakikalar geçirmek isteyenler için son derece yararlı bir fragman olduğunu söylemek mümkün. Hayran yapımı fragmanı hemen yukarıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Peki, oyunun yeniden ele alınmış hali hakkında sizlerin düşünceleri neler? GTA: San Andreas Definitive Edition ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.