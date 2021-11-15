GTA: The Trilogy Metacritic Kullanıcı Puanı 0,5 / 10 Oldu!

Kısa bir süre önce satışa sunulan ve GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının bir miktar geliştirilmiş ve güncellenmiş sürümlerini bünyesinde barındıran GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, metacritic kullanıcı puanı ile elde edilebilecek en kötü skorlardan birisine imza attı.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Metacritic Puanı Ne?

Bu içeriğin oluşturulduğu sırada binlerce kullanıcının metacritic üzerinden puanlandırdığı Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, bu platformda sahip olabileceği neredeyse en kötü puanlamalara sahip gibi gözüküyor. Kullanıcıların fragmandan bu yana sıcak bakamadığı üçlemenin yenilenmiş sürümü, geniş kitlelerde ciddi tepkiler topladı:

PC: 0,5 / 10

0,5 / 10 PS4: 0,7 / 10

0,7 / 10 PS5: 0,9 / 10

0,9 / 10 Xbox One: 0,4 / 10

0,4 / 10 Xbox Series: 0,5 / 10

Daha önceki açıklamaları ile beklentileri yükselten Rockstar Games, kullanıcıların karşısına hem grafik hem de oyun motoru anlamında gerçekten de yenilenmiş bir üçleme ile çıkmalıydı. Nitekim ilk resmi fragmandan bu yana The Trilogy - The Definitive Edition üçlemesi gerçekten de ağır eleştirilere maruz kaldı.

Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas oyunlarının yer aldığı Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, kısa bir süre önce tüm platformlar için çıkış yaptı ve 529,0 TL fiyat etiketi ile satın alınabilir durumda.

Peki siz üçlemenin yenilenmiş ve güncellenmiş hali hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz The Trilogy - The Definitive Edition'ı beğendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.