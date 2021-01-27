GTA The Trilogy Remastered Yolda Olabilir

Rockstar Games yakında karşımıza GTA The Trilogy Remastered ile çıkacak olabilir. Şu anlık resmiyet kazanmamış olmakla birlikte, bir takım söylentiler ortalıkta dolanıyor.

GTA hiç şüphesiz ki oyun tarihinin en değerli serilerinden bir tanesi. Her çıkan yeni oyunu ile milyonlar satmayı başaran GTA, çoğu oyuncu için vazgeçilmez olma özelliğini koruyor. Halihazırda piyasada olup da Rockstar Games için hız kesmeden para basmaya devam eden GTA V de bunun en büyük göstergesi. Ancak artık yeni oyunun duyurulmasının da zamanı geldi de geçiyor bile. Ne var ki Rockstar Games başka planlar içerisindeymiş gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi serinin geçmişinde çok kaliteli oyunlar var ve birçoğumuz zaman zaman nostalji yapmak adına geri dönüşler yaptığımız oluyor. Her ne kadar bu oyunlar bir şekilde modern sistemlerde oynanabiliyor olsa da, bir HD Remaster olarak karşımıza çıksalar fena olmazdı, değil mi? Yakın bir zamanda bu yönde bir gelişme yaşanabilir.

GTA The Trilogy Remastered Geliştiriliyor Mu?

GTA forumlarının GTA Online dolayısı ile bir hayli hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Bilhassa da daha önceden sızdırdığı detaylar ile itibar kazanmış olan kullanıcıların da dahil olduğu, sıradaki GTA Online içeriğine dair söylentilerin dolaştığı ayrı bir başlık bulunuyor. Haberimize konu olan gelişme ise tam da gerçekleşiyor. Öyle ki Mach1bud isimli kullanıcı, başka hiçbir detay vermeden “Soon” yani Türkçe meali ile “Yakında” yazmış. Daha sonradan bu mesaja cevap veren WildBrick 142 mesajın yanlış başlığa yazıldığı yönünde uyarıda bulunmuş olsa da, Mach1bud bunu bilerek yaptığın belirtmiş. Bu konuşmalardan sonra, forum yöneticisi Spider-Vice ise yazdığı bir cevaba III, VC ve SA etiketleri eklemiş.

Bu konuşmalarından ardından, ArcticFoxx ile Mach1bud arasında geçen bir konuşmadan da doksan günden daha kısa bir süre sonra haberlerin gelmeye başlayacağını öğreniyoruz. Her iki kullanıcı da geçmişte boş çıkmayan sızıntılar gerçekleştirdikleri için, bu konuşmalar elbette dikkat çekiyor ve bir hayli de heyecanlandırıyor.

Şimdi gelelim son kısma. Geçtiğimiz günlerde Twitter kullanıcısı uNiGTANet ki kendisi GTA forumlarının yöneticisi Spider-Vice oluyor, hesabı üzerinden hayran yapımı üç GTA Online Shark Card’ı paylaşımında bulunmuş. Kesin olmamakla birlikte basım numarası bir hayli manidar. Öyle ki 2001, 2002 ve 2004 seçilebiliyor ve bunlar bahsi geçen üç oyunun da çıktığı yıllar oluyor.

Fan made shark cards pic.twitter.com/nrC55BuD94 — uNi (@uNiGTANet) January 23, 2021

Peki Rockstar Games şirketinin GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarını GTA The Trilogy Remastered gibi bir pakette satışa sunmasının olasılığı nedir? Açıkçası bunun için şimdilik bir şey diyemeyiz elbette. Belki de öylesine bir söylenti de olabilir. Bunu da zaman gösterecek. Gelişmeleri takipte olacağız.