GTA Trilogy Hataları Say Say Bitmiyor: Bir Yenisi Daha Çıktı! (Video)

GTA Trilogy hataları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Grand Theft Auto Vice City'nin yenilenmiş sürümünde oldukça ilginç bir hata meydana geldi. Yaşanan bir hata nedeniyle Tommy Vercetti havadayken polise yakalandı. Oyuncu, bu anları Reddit üzerinden paylaştı.

GTA Trilogy Hataları ile Oyuncuları Kızdrııyor

GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi.

Grand Theft Auto - The Trilogy: The Definitive Edition, çıktığı günden itibaren sayısız grafik hataları ve performans sorunları ile karşı karşıya kaldı. Yenilenmiş sürümlerin arkasındaki Grove Street Games isimli stüdyo, yaşanan sorunları çözmek için güncelleme üzerinde çalışıyor.

Oyuncular, GTA Trilogy'de yaşanan bu durumu Cyberpunk 2077'ye benziyor. RPG türündeki yapım da çıktığı ilk günden itibaren çok sayıda hata yaşanmıştı. Oyuncular o dönemde karşılaştıkları komik hataların videosunu yayımlamıştı. Aynı durum GTA Tirlogy'de de yaşandı.

UndeadWarrior25 isimli bir Reddit kullanıcısı, Grand Theft Auto Vice City'nin yenilenmiş sürümünde oldukça tuhaf bir hata ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcı tarafından paylaşılan videoya baktığımızda Tommy Vercetti, motosiklet ile hareket halindeyken yolun kenarında bulunan direğe çarptığını görüyoruz.

Polis memuru, motosiklet kazası yapan Vercetti'yi havadayken yakalıyor ve oyun sona eriyor. Karakterin yere düşmeden önce yakalanması, oyuncuları şaşkına çevirdi. Reddit üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Rockstar Games Yaşanan Hatalar Nedeniyle Özür Diledi

Son zamanlarda oyuncular tarafından çok büyük bir tepki ile karşı karşıya kalan Rockstar Games, GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinde yaşanan hatalardan dolayı oyunculardan özür diledi.

Şirket, geliştirici ekibin söz konusu oyunlarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir güncelleme üzerinde çalıştığını söyledi. Yeni güncellemenin önümüzdeki günlerde yayımlanacağını bildirdi.

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