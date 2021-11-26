GTA Trilogy HD Doku Paketi Yayımlandı!

GTA Trilogy HD doku paketi çıkışını gerçekleştirdi. Bir mod yapımcısı tarafından yayımlanan mod, Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition'ın içerisinde yer alan GTA San Andreas isimli oyunun grafiklerini önemli ölçüde iyileştiriyor. 2 GB dosya boyutuna sahip olan pakete dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

GTA Trilogy HD Doku Paketi Nasıl İndirilir ve Kurulur?

İlk olarak buraya tıklayarak Nexus Mods internet sitesindeki doku paketi sayfasını görüntüleyin.

Üyeliğinize giriş yapın ve ardından "Manuel" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra indirme işlemi başlatılacaktır.

İndirdiğiniz 2 GB boyutundaki dosyayı "GTASA\Gameface\Content\Paks\~mods" dizinine atın. Bu işlemin sonucunda yenilenen GTA San Andreas oyununa doku paketi yüklenecektir.

Nigeez isimli mod yapımcısı, Grand Theft Auto San Andreas'ın yenilenen sürümü için HD doku paketi geliştirdi. 2 GB dosya boyutuna sahip olan "GTA SA - Project Texture Overhaul WIP" isimli doku paketini Nexus Mods internet sitesi üzerinden indirebilirsiniz.

GTA San Andreas için geliştirilen mod, birçok dokuyu HD çözünürlüğündeki dokularla değiştiriyor. 85 adet yeni doku içeren mod, popüler Grand Theft auto oyununa yeni haritalar, ana yollar ve kaldırımlar ekliyor.

Mod ayrıca yeni kum, kir, çamur, beton ve kaya dokularını da içeriyor. Nigeez isimli mod yapımcısı tarafından aktarılan bilgilere göre dokuların yüzde 90'lık kısmı 4K'dır. Oyunun grafiklerini önemli ölçüde iyileştiren modu yüklemek uygulamanız gereken bir adım bulunuyor. İndirdiğiniz dosyayı "GTASA\Gameface\Content\Paks\~mods" dizinine atmanız gerekiyor.

GTA Trilogy: The Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

GTA Trilogy: The Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

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