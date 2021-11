Hayran Yapımı GTA Trilogy Intro Güldürürken Ağlattı!

Hayran yapımı bir GTA Trilogy intro ile GTA San Andreas'ın Carl Johnson'u, GTA Vice City'nin Tommy Vercetti'si, GTA 3'ün Claude'ını bir araya getirdi. Güldürürken duygulandıran intro yapılırken Friends'in introsu baz alındı.

Rockstar Games tarafından yeniden elden geçirildiği iddia edilen GTA üçlemesi için çok fazla heyecan uyandırılmıştı. GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas, Grand Theft Auto serisinin en unutulmaz oyunları olduğu için hayranlar ne bekledikleri konusunda epey meraklanmıştı.

Hayranlar, gün gelip çattığında ortaya çıkan sonucu çok iyi karşılamadı. Hayranların çoğu, yeniden düzenleme işleminin henüz tamamlanmamış olduğunu düşündü. En çok kızılan nokta ise karakter modellerinin gerçeklikten aşırı uzak olması oldu.

Rockstar Games, yeni güncellemede Grand Theft Auto - The Trilogy: The Definitive Edition'ın daha modern grafiklere kavuşturacağını ve video oyunları üzerinde çeşitli iyileştirmeler yapacağına söz verse de hayranların lansmanda karşılaştığı hayal kırıklığının etkisinden çıkması çok mümkün görünmüyor.

GTA Trilogy Intro, Oyuncuları Sevindirdi

Bir Reddit kullanıcısı olan pepperpopcornz, doksanların sonunda başlayıp 2000'li yılların başında biten ve toplamda 10 sezon süren Friends dizisinin introsunu GTA üçlemesine uyarladı. Friends'in introsunda çalan "I’ll Be There For You", hayran tarafından tasarlanan GTA Trilogy intro içinde de kullanıldı.

Introdaki karakter modelleri her ne kadar orijinal GTA San Andreas'taki karakter modellerinin kalitesinde olsa da her üç karakterin de bir arada olduğu, modeller üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış bir intro görmek hayranları oldukça mutlu etti.

Grand Theft Auto - The Trilogy: The Definitive Edition, şu anki hali ile hayranlarını bir hayli üzüyor. Geliştiriciler, yeniden ele alınan eski video oyunlarını büyük bir çoğunlukla modern görünüme kavuşturarak oyuncuları daha iyi hedeflemeye çalışır ama Rockstar Games, GTA üçlemesinin yapımına çok fazla ağırlık vermemiş gibi görünüyor.

Rockstar Games, hayranlar gelen tepkilerden sonra birden fazla güncelleme yayımlayacağına dair söz verdi. Oyunun grafiklerini iyileştirmeye çalışacağını öne sürdü fakat oyuncular, o zamana kadar tepkilerini dile getirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Peki, siz yeniden ele alınan GTA oyunları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.