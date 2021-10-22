GTA Trilogy: The Definitive Edition Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı! (Video)

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen GTA Trilogy: The Definitive Edition çıkış tarihi, fiyatı ve PC sistem gereksinimleri belli oldu. Rockstar Games ayrıca içerisinde GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı GTA Trilogy'ye ilişkin bir video yayımladı.

GTA Trilogy: The Definitive Edition Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, GTA Trilogy: The Definitive Edition ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA Trilogy'nin ön sipariş fiyatları şu şekilde:

GTA Trilogy PC fiyatı: 529 TL

GTA Trilogy PS4 ve PS5 fiyatı: 529 TL

GTA Trilogy Xbox Series X / S ve Xbox One fiyatı: 529 TL

GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı GTA Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

GTA Trilogy: The Definitive Edition Videosu Yayımlandı

Rockstar Games, merak içerisinde beklenen Definitive Edition'a ilişkin bir video paylaştı. 58 saniye uzunluğundaki videoda söz konusu yapımların eski ve yeni sürümleri yer alıyor. YouTube üzerinden yayımlanan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

GTA Trilogy: The Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

GTA Trilogy: The Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

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