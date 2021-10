GTA Trilogy: The Definitive Edition Sistem Gereksinimleri Sızdırıldı

OYUN

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Fiyatı Ortaya Çıktı

Bir oyun perakendecisinin internet sitesinde GTA: The Trilogy - The Definitive Edition fiyatı gün yüzüne çıktı. GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas'ın gelişmiş versiyonlarını içeren Grant Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition'ın ücreti ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.