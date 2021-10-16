GTA Trilogy: The Definitive Edition Sistem Gereksinimleri Sızdırıldı

GTA Trilogy: The Definitive Edition sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Peki, GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerini sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Sızdırılan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

GTA Trilogy: The Definitive Edition Sistem Gereksinimleri Neler?

GTA Forums üyesi Alloc8or, GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerini içeren GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini paylaştı.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition'ı oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

GTA Trilogy: The Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre başarılı GTA oyunlarının yenilenmiş sürümlerini minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5 Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300 isteniyor. Minimum ayarlar için 8 GB RAM'in de gerekeceğini belirtelim.

GTA Trilogy: The Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

GTA Trilogy'nin önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor. Oyunların 45 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı ileri sürüldü.

Yeni GTA oyunlarının sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.