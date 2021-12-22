GTA Trilogy Ücretsiz Oyun Kampanyası Başladı!
GTA Trilogy ücretsiz oyun kampanyası başlatıldı. Oyuncular, Rockstar Games tarafından sunulan liste üzerinden bir tane yapıma bedava olarak sahip olabilir.
Rockstar Games, GTA Trilogy ücretsiz oyun kampanyasını başlattı. Şirket, oyunculara 5 adet oyunun yer aldığı bir liste sundu. Listede günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Grand Theft auto V de bulunuyor. Oyuncular, listeden herhangi bir oyunu hiçbir ücret ödemeden sahip olabilir.
GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi.
Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda yayımladığı bir blog yazısında GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'da yaşanan sorunlar nedeniyle özür dilemişti ve bedava oyun kampanyası başlatacaklarını belirtmişti.
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GTA Trilogy Ücretsiz Oyun Kampanyası Neler Sunuyor?
Rockstar Games, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sahiplerine bedava oyun kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında oyunculara 5 adet oyunun yer aldığı bir liste sunuldu. Oyuncular listede yer alan herhangi bir oyuna ücret ödemeden sahip olabilir.
Oyunculara ücretsiz olarak sunulacak oyunların yanı sıra Grand Theft Auto Online ve Red Dead Online isimli yapımlar için iki adet içerik de yer alıyor. Oyuncuların içerisinden bir tanesine ücretsiz olarak sahip olabileceği liste şu şekilde:
- Grand Theft Auto V: Premium Edition
- Grand Theft Auto IV: Complete Edition
- Max Payne 3
- LA Noire
- Bully: Scholarship Edition
- A Great White Shark Cash Card for GTA Online
- 55 Gold Bars for Red Dead Online
Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games tarafından başlatılan kampanyadan yararlanmak için bir şart bulunuyor. Kampanyadan yalnızca 5 Ocak 2022 tarihinden önce GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ı satın alan oyuncular yararlanabilir.
Listede Grand Theft Auto 5'in yer alması dikkat çekiyor. 17 Eylül 2013 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyunu, günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor.
Rockstar Games tarafından başlatılan kampanya kapsamında verilen ücretsiz video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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