GTA Underground ve birçok GTA modu kaldırıldı. Take-Two Interactive tarafından yapılan bu kaldırtma işlemleri için herhangi bir gerekçe gösterilmiş değil. Detaylar haberimizde.

Mod üreticileri yıllardır popüler oyunlar için farklı modlar ile karşımıza çıkıyorlar. GTA serisinin bu konuda bir hayli üst sıralarda yer aldığını elbette biliyoruz. Zaten ilgili sitelere baktığınızda, neredeyse bir gününüzü ayırmanızın gerekeceği kadar fazla seçeneğinizin olduğunu görebiliriz. Ne var ki zaman zaman aralarından bazılarının Take-Two Interactive ve Rockstar Games tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kaldırtıldığına da denk geldiğimiz oluyor. Başta GTA Underground olmak üzere San Andreas ve Vice City için hazırlanmış modlar da bunların yenileri oldular.

Bilhassa GTA Underground moduna dikkat çekmek istiyoruz. Bunun, esasında çoğu GTA oyuncusunun hayallerini süsleyen bir mod olduğunu söyleyebiliriz. Esasen Rockstar Games tarafından bu konuda birçok talep gelmişti, ama ne yazık ki Amerika menşeli yayıncıdan herhangi bir hamle görememiştik. GTA Underground ise buna cevap veren bir moddu. Öyle ki GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA Liberty City haritalarını bir araya getiriyordu. Hatta Bully ve Manhunt oyunlarının haritalarını bile görebilmiştik.

GTA San Andreas temelleri üzerine kurulmuş olan modda, görsel kaliteyi bu oyun belirler iken adı geçen diğer oyunlardaki oynanış dinamiklerinden en sevilenleri de bir araya getiriyordu. Bunların yanı sıra silahlar, marketler, araçlar ve daha başka içerikleri de görebilmek mümkün oluyordu. Geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan yeni sürümde ise grafik ve performans anlamında iyileştirilmelere gidilmişti.

GTA Underground ve Birçok GTA Modu Kullanılamıyor

Modun üretici ekibi tarafından aktarılana göre, ModDB sayfasından Take- Two Interactive tarafından DMCA bildirimi gönderilmiş. Ne var ki bunun ne gerekçe ile yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ekip ayrıca VCS: PCE ve LCS PC uyarlamasının da kaldırıldığını belirtti. Görünüşe göre Take-Two Interactive şu sıralar, aralarında AI-upscaled HD Mod ve AI-enhanced Texture Pack dahil birden fazla Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas modunu ve projesini kaldırtıyor.

Bakalım bu kaldırılanlardan, bilhassa GTA Underground tekrardan aktif olacak mı? Mevcut durumda ise epey özleyeceğimiz bir gerçek. Gelişmeleri takipte olacağız.