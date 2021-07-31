Yaşanan yeni bir gelişme ile GTA United modu da kapatıldı. On yıldan fazladır aktif olan popüler mod, artık kullanılamayacak. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Take-Two Interactive, mod karşıtı duruşunu korumaya devam ediyor. PS3 emülatörü RPCS3 ile bilgisayarda oynanabilen Red Dead Redemption grafiklerini güzelleştirenlere dahi tahammülü olmayan şirket, geçtiğimiz haftalarda GTA Underground dahil birçok modun tarihe karışmasını sağlamıştı. Yakın bir zaman önce de GTA United kapatıldı, ama bu defa durum farklı. Öyle ki, Amerika menşeli yayıncı harekete geçmeden önce üreticileri tarafından kapatıldı.

GTA United, GTA San Andreas oyununun PC versiyonu için hazırlanmış olan bir mod olup GTA 3 ve GTA Vice City haritalarını birleştirerek esas oyunun haritası ile değiştiriyordu.

Ücretsiz ve herhangi bir ticari amaç gütmeyen modun çalışmaları 2006 yılında başlamıştı. İlk beta ise 2007 yılı içerisinde Vice City 2 San Andreas adıyla yayınlanmıştı. Aynı yılın sonlarına doğru ise ortaklaşa çalışma ile Libert City haritasının da içeriğe dahil olduğu GTA United betası kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu betanın üzerinden geçen beş yılın ardından, 2012 yılının Aralık ayında da bütün içeriklerin bir araya getirilmesi ile GTA United 1.2 yayınlanmış ve bu zamana kadar ücretsiz olmaya devam etmişti.

14 Yıllık GTA United Modu Sona Geldi

Yakın bir zaman önce Final Chapter adı altında bir paylaşımda bulunan modun üreticileri, her ne kadar Take-Two Interactive tarafından bir uyarıda bulunulmamış olsa da, GTA San Andreas harita modifikasyonlarına karşı artan DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) eylemleri endişesi sebebi ile selefleri VC2SA ve LC2SA da dahil on dört yıldır aktif olan tüm GTA United içeriğini kaldırmaya karar verdiklerinin duyurusunda bulunmuşlar.

Anlaşıldığı üzere Take-Two Interactive avukatları Liberty City, San Andreas ve Vice City oyunlarına ilişkin olarak mod veri tabanlarını inceliyorlar ve önümüzdeki zaman zarfında bu türden yeni haberler ile karşılaşmaya devam etmemiz çok olası. Ne var ki bu modlar çok uzun zamandır aktif iken, müdahale edilmek için neden bu zamanın beklendiği merak konusu. Kimileri yakın bir zaman önce yayınlanan GTA Online güncellemesi ile ilgili olduğunu, kimileri ise bahsi geçen oyunların güncel sistemler için uyarlanıyor olabileceğini iddia ediyor. Ancak ne Rockstar Games ne de Take-Two Interactive tarafından yapılan bir açıklama söz konusu değil. Gelişmeleri takipte olacağız.