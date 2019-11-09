GTA V'in Satış Sayısı 115 Milyona Ulaştı!

Rockstar Games'in gözde oyunu Grand Theft Auto 5'in satış sayısı 115 milyona ulaştı.

2013 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5, yaklaşık 7 senedir tüm oyun camiasında adından söz ettiriyor. O günden bu güne popülerliğini yitirmeyen GTA 5, hala satışlarını sürdürüyor. Oyunun popülerliğini hala sürdürdüğünün kanıtı ise yine satış sayısında. Rockstar Games, Mayıs 2019'dan bu yana 5 milyon'un üzerinde GTA 5 sattığını açıkladı. Oyunun çıkmasının üzerinden altı buçuk yıl geçtiğini göz önünde bulundurduğumuzda bu rakam inanılmaz.

Yine elimizdeki verilere göre şu an en popüler olan oyunlardan birisi olan Red Dead Redemption 2'nin satış sayısının 26 milyonun üzerinde olduğu biliniyor. Güncel bir oyun bu kadar satmışken, GTA 5'in satış sayısı gerçekten şaşırtıyor. Geçtiğimiz sene GTA 5'in toplam kopya satışının 95 milyon olduğunu açıklayan Rockstar Games, şimdi ise oyunun toplam satışının 115 milyona yükseldiğini dile getirdi. Yani oyun 1-1.5 sene içerisinde yaklaşık 20 milyon adet sattı.

Hiç şüphe yok ki Grand Theft Auto 5 hala piyasanın en güncel ve sevilen oyunlarından birisi. Bakalım GTA 5 daha ne kadar satacak? Serinin beklenen oyunu GTA 6 ne zaman duyurulacak?