GTA V Süperman Modu Yayımlandı! Hemen İndirin

GTA V Süperman modu geliştirildi. Geliştirilen Süperman modu sayesinde Grand Theft Auto V’te popüler süper kahramanı kontrol edebilirsiniz. Peki, Grand Theft Auto V Süperman modu nasıl indirilir? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan Grand Theft Auto 5, ilk olarak 17 Eylül 2013 tarihinde Xbox 360 ve PlayStation 3 platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. GTA 5, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi dünya genelinde çok beğenildi. Bunun üzerine oyunun yenilenmiş sürümü, 18 Kasım 2014 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One, 14 Nisan 2015 tarihinde ise PC platformunda satışa sunuldu. Açık dünya temasına sahip olan popüler video oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri ise 2021 yılının sonlarında piyasaya sürülecek.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve günümüzde hala popülerliğini sürdürmeyi başaran Grand Theft Auto 5 için modlar geliştirilmeye devam ediyor. Modlar sayesinde video oyunu çok daha eğlenceli hale geliyor. Böylece oyuncular oyunda çok daha fazla vakit geçiriyor. JulioNiB tarafından geliştirilen mod, oyuncuların Süperman isimli süper kahramanı kontrol etmesine olanak sağlıyor. Oyuncular, geliştirilen mod sayesinde DC Comics’in en çok sevilen süper kahramanının özel güçlerini kullanabiliyor.

GTA 5 oyuncuları, süper güç, süper hız, lazer saldırısı ve süpersonik uçuş gibi güçlere sahip olabiliyor. Kahramanın sahip olduğu güçler sayesinde araçları kaldırıp atabilir, çok hızlı bir şekilde hareket edebilir ve lazer saldırısı sayesinde araçlara ve insanlara ışın ile saldırabilir ve hatta uçabilirsiniz. Tam anlamıyla bir Süpermani kontrol etme imkanı sunan mod ile beraber silah seçme ekranı da değişiyor. Silah seçme ekranı Süperman logosu ile değiştirilmiş. Silahların yerine ise özel güçler eklenmiş.

GTA V Süperman Modu Nasıl İndirilir?

Gta5-mods.com web sitesindeki Ultimate Superman script mod sayfasını açın. Açılan sayfada yer alan yeşil renkli “Download” butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından tekrar “Download” butonuna tıklamanız gerekiyor. İkinci kez download butonuna tıkladığınız takdirde yaklaşık 26 MB dosya boyutuna sahip olan mod, indirilmeye başlayacaktır.

GTA 5 Süperman Modu Nasıl Yüklenir?