GTA Vice City Android Sürümü Play Store'dan Kaldırıldı

GTA Vice City, Android uygulama mağazası Google Play Store'dan kaldırıldı. Günümüzde popülerliğini devam ettiren ve serinin en çok beğenilen yapımlarından bir tanesi olan Grand Theft Auto: Vice City'nin mağazadan neden kaldırıldığı oldukça merak ediliyor. Konuya dair detaylar haberimizde.

Rockstar North tarafından geliştirilen Grand Theft Auto: Vice City, ilk olarak 2002 yılının ekim ayında çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan yapım, kısa süre içerisinde dünya çapında oldukça büyük bir hayran kitlesi edindi.

2002 yılında 17,5 milyonu aşkın satış adedi ile en fazla satılan video oyunu olmayı başaran video oyunu daha sonra mobil platformlar için de geliştirildi. Başarılı yapım tıpkı PC ve konsollarda gibi Android ve iOS'te de çok büyük bir başarının altına imza attı.

Tommy Vercetti isimli bir mafyanın maceralarına tanık olduğumuz açık dünya oyununun Android sürümü ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan yapımı Google Play Store'dan kaldırdı.

GTA Vice City Android Versiyonu Neden Kaldırıldı?

Google Play Store'da 1 milyondan fazla kez indirilen Grand Theft Auto: Vice City'nin bir anda mağazadan kaldırılması, çok sayıda oyuncunun şaşırmasına neden oldu. Oyunu Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ya da tablet üzerinden indirmeye çalışan kişiler, söz konusu nedenden dolayı indiremedi.

Rockstar Games, oyunu neden mağazadan kaldırdığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu, pek çok oyuncunun kafasında soru işareti oluşmasına yol açtı. Popüler açık dünya oyununun şu anda App Store isimli uygulama mağazasında yer almaya devam etmesi ise dikkat çekti. Yapımın yakında App Store'dan da kaldırılması bekleniyor.

Söz konusu oyunun mağazadan kaldırılması, bazı iddiaları beraberinde getirdi. Ortaya atılan bir iddiaya göre Rockstar Games, çok yakında Grand Theft Auto Trilogy'nin mobil sürümünü yayımlayacağı için GTA Vice City'i mağazadan kaldırdı.

PC tarafında çok fazla sayıda olumsuz yorum ile karşı karşıya kalan GTA Trilogy'nin mobil sürümünün ne zaman yayımlayacağı henüz bilinmiyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Rockstar Games'in GTA Vice City hakkında aldığı karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.