GTA Zirvede! İşte Son 10 Yılın En Çok Satan Oyunları

Amerika merkezli pazar araştırma şirketi NPD Group, son on yılın en çok satan oyunları listesini paylaştı. Call of Duty, sadece geçtiğimiz ayın değil son on yılın en popüler oyunu oldu.
NPD’nin paylaştığı verilere göre Amerika’daki tüketiciler Aralık ayında oyunlara 3 milyar dolar para harcadı. Geçen yıla kıyasla yüzde 15’lik bir düşüş yaşandı. Aynı şekilde bilgisayar donanımı satışlarında da düşüş oldu; yüzde 17 düşerek 1 milyar doların biraz altına indi. Bu düşüşün nedeni Ekim 2018’de çıkış yapan Red Dead Redemption 2 gibi hit oyunların az çıkması ve çoğu insanın parasını yeni nesil konsollar çıkana dek saklaması.
Beklendiği üzere Call of Duty: Modern Warfare 2019, üçüncü ayda Amerika’da en çok satan oyun oldu. Ekim ayında çıkış yapan oyun, aynı zamanda 2019’un en çok satan oyunu oldu. Call of Duty 11 yıl ard arda en çok satan yapım oldu. Call of Duty’i Star Wars Jedi: Fallen Order takip etti. Çıkışından yalnızca iki ay sonra 2019’u altıncı en çok satan oyun unvanı alarak tamamladı ve Respawn Entertainment’ın en çok satış yaptığı oyun oldu. On yılın en iyi oyunlarına gelince, 15 oyunun 10’unu Call of Duty oluşturuyor ancak GTA’yı (Grand Theft Auto V) tahtından edemedi. Red Dead Redemption 2 ise 7. sırada yer alıyor. 10. sırada Minecraft’ı görüyoruz.
Donanıma geldiğimizde, geçtiğimiz yıl en çok satan platform Nintendo Switch oldu. On yılın en popüler konsolu 106 milyon adet satışla PlayStation 4 oldu.
10 Yılın En Çok Satan Oyunları
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Black Ops
- Call of Duty: Black Ops II
- Call Of Duty: Modern Warfare 3
- Call of Duty: Black Ops III
- Call Of Duty: Ghosts
- Red Dead Redemption II
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Black Ops IIII
- Minecraft
- Call of Duty: Advanced Warfare
- Call of Duty: Modern Warfare 2019
- Elder Scrolls V: Skyrim
- Mario Kart 8
- Call of Duty: Infinite Warfare
- Battlefield 1
- Battlefield 4
- Destiny
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Star Wars Battlefront 2015
Aralık 2019’da En Çok Satan Oyunlar
- Call of Duty: Modern Warfare 2019
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Madden NFL 20
- NBA 2K20
- Luigi’s Mansion 3
- Pokemon Sword
- Mario Kart 8
- Super Smash Bros. Ultimate
- Pokemon Shield
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption II
- FIFA 20
- Just Dance 2020
- Need for Speed: Heat
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Super Mario Party
- Ring Fit Adventure
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