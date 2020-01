GTA Zirvede! İşte Son 10 Yılın En Çok Satan Oyunları

Amerika merkezli pazar araştırma şirketi NPD Group, son on yılın en çok satan oyunları listesini paylaştı. Call of Duty, sadece geçtiğimiz ayın değil son on yılın en popüler oyunu oldu.

NPD’nin paylaştığı verilere göre Amerika’daki tüketiciler Aralık ayında oyunlara 3 milyar dolar para harcadı. Geçen yıla kıyasla yüzde 15’lik bir düşüş yaşandı. Aynı şekilde bilgisayar donanımı satışlarında da düşüş oldu; yüzde 17 düşerek 1 milyar doların biraz altına indi. Bu düşüşün nedeni Ekim 2018’de çıkış yapan Red Dead Redemption 2 gibi hit oyunların az çıkması ve çoğu insanın parasını yeni nesil konsollar çıkana dek saklaması.

Beklendiği üzere Call of Duty: Modern Warfare 2019, üçüncü ayda Amerika’da en çok satan oyun oldu. Ekim ayında çıkış yapan oyun, aynı zamanda 2019’un en çok satan oyunu oldu. Call of Duty 11 yıl ard arda en çok satan yapım oldu. Call of Duty’i Star Wars Jedi: Fallen Order takip etti. Çıkışından yalnızca iki ay sonra 2019’u altıncı en çok satan oyun unvanı alarak tamamladı ve Respawn Entertainment’ın en çok satış yaptığı oyun oldu. On yılın en iyi oyunlarına gelince, 15 oyunun 10’unu Call of Duty oluşturuyor ancak GTA’yı (Grand Theft Auto V) tahtından edemedi. Red Dead Redemption 2 ise 7. sırada yer alıyor. 10. sırada Minecraft’ı görüyoruz.

Donanıma geldiğimizde, geçtiğimiz yıl en çok satan platform Nintendo Switch oldu. On yılın en popüler konsolu 106 milyon adet satışla PlayStation 4 oldu.

10 Yılın En Çok Satan Oyunları

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops II

Call Of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Black Ops III

Call Of Duty: Ghosts

Red Dead Redemption II

Call of Duty: WWII

Call of Duty: Black Ops IIII

Minecraft

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Elder Scrolls V: Skyrim

Mario Kart 8

Call of Duty: Infinite Warfare

Battlefield 1

Battlefield 4

Destiny

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Star Wars Battlefront 2015

Aralık 2019’da En Çok Satan Oyunlar