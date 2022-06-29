GTX 1630 Sessiz Sedasız Piyasaya Sürüldü: İşte İlk Oyun Testleri

NVIDIA bugün, entegre grafiklere temel bir yükseltme olarak AMD Radeon RX 6400 ve Intel Arc 380M ile rekabet edecek bir giriş seviyesi grafik kartı olan GeForce GTX 1630'u sessizce piyasaya sürdü. Geçtiğimiz günlerde bu bütçe dostu ekran kartının çıkış tarihinin 28 Haziran olarak sızdırıldığını aktarmıştık ve beklenen oldu, NVIDIA merakla beklenen ekran kartını piyasaya sürdü.

GTX 1630, Turing TU117-150 grafik işlemcisini temel alıyor ve 512 CUDA çekirdeğine sahip. Karşılaştırmak gerekirse yeni kart 896 çekirdekli GTX 1650 modelinin gerisinde kalıyor ve hatta altı yaşındaki GTX 1050 Ti (768 çekirdek) ile bile başa çıkamıyor.

GTX 1630, 64-bit bellek veriyolu üzerinde 4GB GDDR6 belleğe sahip ve bu bellek, GTX 1650'nin yarısı olan yalnızca 96 GB/sn teorik bant genişliğine ulaşabilmekte. 75W güç ve 1740 MHz temel saat hızına sahip.

GTX 1630 Oyun Testleri de İç Açıcı Değil

Daha geniş pencereden bakarsak GTX 1630, aynı mimariyi kullanması ve benzer TDP, bellek miktarları ve soğutma tasarımlarına sahip olması bakımından GTX 1650'ye benziyor. Ayrıca 6 pinli güç konektörü ve ışın izleme desteğinin olmaması (adil olmak gerekirse ışın izleme bu fiyata endişe kaynağı olmamalı) dâhil olmak üzere bazı eksiklikleriyle de benzer. Ekran desteği, diğer NVIDIA GPU'lar tarafından desteklenen 120Hz yerine 60Hz'de 7680 x 4320 ile sınırlı.

Kartın ilk gelen testleri de pek iç açıcı değil. GTX 1630 özellikle çoğu oyun testinde saniyede 30 kareye ulaşamadı ve birçok önemli oyunda 1080p ayarlarda sadece 24 fps ortalamaya ulaşabildi.

GTX 1630 Fiyatı Ne Kadar?

Hâlâ fiyatlandırma ayrıntıları açıklanmasa da bu özellikler GTX 1630'u 150 doların altında bir ekran kartı yapması gerekiyor.

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