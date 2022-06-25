GTX 1630'un Yeni Çıkış Tarihi Sızdırıldı

NVIDIA'nın giriş seviyesi pazarına yönelik bir ekran kartı olduğu iddia edilen GTX 1630'un çıkış tarihi bilindiği üzere ertelenmişti. Bir süredir ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili sızıntılar gündemi meşgul ediyor ve en son söylentilere göre yeni ekran kartı 28 Haziran'da piyasaya sürülecek.

Tabii ki bu, GTX 1630 için bir çıkış tarihi duyduğumuz ilk sefer değil. En başlangıçta bu bütçe dostu ekran kartının 31 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

31 Mayıs'tan sonra gelen 15 Haziran tarihi de GTX 1630'u raflarda göremeden geçti ve VideoCardz'ın bildirdiği üzere 28 Haziran tarihi ekran kartının yalnızca birkaç gün içerisinde raflarda yerini alacağını gösteriyor. Haberin asıl kaynağı ise GTX 1630 modellerinin 28 Haziran'da satışa hazır olması için sevkiyata belirtildiği Çin Board Channels forumundan bilgi alan teknoloji sitesi IT Home'dan geliyor.

GTX 1630 Testlerde GTX 1050 Ti'ın Gerisinde Kalıyor

Tabii önceki iki tarihin de doğru olmaması ve NVIDIA'nın bu konudaki sessizliğini sürdürmesi de göz önüne alındığında şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Şu anda kullanıcıların en büyük dileği ekran kartıyla ilgili herhangi bir teknik problem olmaması yönünde çünkü NVIDIA'nın daha az bütçeyle sunacağı nispeten daha eski bir teknolojiyle nasıl bir bütçe ekran kartı çıkartacağı merak konusu.

Şimdiye kadar paylaşılan bazı testlere göre performans kıyasında GTX 1630'un GTX 1050 Ti'nin gerisinde kaldığı görülüyor ve NVIDIA'nın lansmanla birlikte fiyatı gerçek anlamda düşürmediği sürece GTX 1630'un ne kadar çekici bir ürün olabileceği konusunda çok fazla şüphe var. Belki de bu beklentilerin bu gecikmelerle bir ilgisi vardır.

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