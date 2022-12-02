GTX 1650 Steam'de En Çok Kullanılan Ekran Kartı Oldu

Dünyanın en çok kullanılan oyun platformu konumundaki Steam, geçtiğimiz günlerce kullanıcılarının donanım özellikleri hakkında veri yayınladı. Bir zamanların başarılı ekran kartlarından olarak görülen GTX 1060 tahtından oldu.

2022 yılına kadar Steam'de en çok kullanılan ekran kartı olarak öne çıkan GTX 1060, yerini GTX 1650'ye bıraktı.

Fiyat Performans Canavarı GTX 1650

RTX serisine geçmeden önce Nvidia'nın orta-alt sistemler için özel olarak ürettiği ekran kartı olan GTX 1650, fiyat-performans açısından kullanıcıları memnun etmesi sayesinde sıklıkla tercih ediliyor. Steam'in yaptığı ankette kullanıcıların %6,27'sinin GTX 1650 kullandığı tespit edildi.

En iyi 75 W ekran kartlarından biri olarak gösterilen GTX 1650, RTX veya DLSS teknolojisini içermese de son nesil oyunlarda dahi kayda değer performanslar sağlayabiliyor.

Steam'in yaptığı ankette Ray Tracing serisinden RTX 2060 üçüncü sırada yer alırken RTX 3060 ise altıncı sırada yer aldı. Henüz kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun RTX 4090, RTX 4080 ve AMD Radeon RX 7900 XT serisinden ekran kartlarına geçmemiş olması ise dikkat çekti.