Square Enix, Marvel’s Avengers sonrasında yeni bir Marvel oyunu ile bu yıl içerisinde geri dönüş yapacak. Merakla beklenen Guardians of the Galaxy E3 2021'de duyuruldu. İşte detaylar!

Bu esasen Guardians of the Galaxy’yi ilk duyuşumuz değil. Malumunuz 2017 yılında sürpriz bir şekilde sızdırılmıştı. Ne var ki son olarak Shadow of the Tomb Raider ile karşımıza çıkan Eidos Montreal, E3 2021 fuarındaki Square Enix sunumunda nihayet oyunu karşımıza çıkarttı. Marvel ve Square Enix arasındaki Marvel’s Avengers dahil birden fazla oyun için yapılan anlaşmanın ışığında, Marvel çizgi-romanları üzerinde çalışmış olan önemli kişiler ile işbirliğiyle geliştirilmekte olan Guardians of the Galaxy, 26 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Resmi Guardians of the Galaxy Detayları Ortaya Çıktı

Çizgi-roman serilerinde karşımıza çıkan birçok karakterin karşımıza çıkacağı oyun, halihazırdaki evrende geçecek olsa da, basit bir film uyarlaması olmayıp ekibin farklı bir şekilde yorumlanması olacak.

Üçüncü kişi bakış açısından oynanacak olan Guardians of the Galaxy, üçüncü kişi bakış açsından oynanacak ve aksiyon ile rol yapma oyunu ögelerini bir araya getirecek. Senaryo sırasında seçimler yapacağınız da söyleniyor. Bu seçimler çok önemli olup, farklı gezegenlere gidip tamamlamaya çalışacağımız görevlerimizde ve genel olarak da hikayenin gidişatında değişikliklere yol açacakmış. Ne var ki, her şeye rağmen ana hikaye aynı kalacakmış.

Square Enix ve Eidos Montreal tarafından verilen diğer detaylara bakılırsa da, serinin aşina olunan esprili havasının korunacağı oyunda Star Lord karakterinin rolünde olacağız. Ekibin geri kalan üyeleri ise görevler dolayısı ile kimi zaman birbirimizden ayrılacak olsak da, geri kalan zamanda sürekli yanımızda olacaklar. Çatışmaların hızlı tempolu olacağı Guardians of the Galaxy’de, her bir karakterin kendisine özgü yetenekleri bulunacak. Biz her ne kadar ekibin liderini yönetecek olsak da, yetenekleri ve dolaşımı birleştirerek izlenecek stratejiye liderlik edebilecek ve tüm ekibi tek seferde yönetebilmemiz mümkün olacak.

Duyuruya özel olarak yayınlanan duyuru fragmanına ek olarak, oynanışa ilk bakış fragmanını ve derin dalış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.