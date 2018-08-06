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Guardians of the Galaxy’nin Yıldızı Disney’e Ateş Püskürdü

Guardians of the Galaxy’nin Yıldızı Disney’e Ateş Püskürdü
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Guardians of The Galaxy serisinde canlandırdığı "Drax" karakteri ile tanınan Amerikalı aktör ve eski profesyonel güreşçi Dave Bautista, James Gunn’ın görevine son veren Disney’e ateş püskürdü.

Ünlü seride Drax karakterine hayat veren Dave Bautista, Gunn’ın görevden alınması ile ilgili çok çarpıcı bir yorumda bulundu. Twitter paylaşımında, ünlü yönetmenin işten çıkarılmasını “saçmalık” olarak nitelendiren Bautista, Disney için çalışmanın mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

“Yasal olarak yapmak zorunda olduğum şeyi yapacağım ancak ben James Gunn’ın olmadığı bir Guardians’a çalışmak için imza atmadım”  diyen Amerikalı aktör, Gunn için faşist bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

 

 

Gunn’ın Guardians of The Galaxy’den el çektirilmesi ile ilgili konuşan tek kişi Bautista değil. Veteran aktör Kurt Russell, Variety ’e verdiği demeçte, “Sanırım yanlış insanlar için fazla duyarlılık gösteriyoruz”  diyerek, bir anlamda Disney’in kararına destek verdi.

Disney, ilk iki filmin yönetmen koltuğunda oturan James Gunn’ı, geçmişte pedofiliyi ve tacizi övücü tweetler attığı gerekçesiyle Guardians of the Galaxy 3 projesinden kovmuştu. Gunn’ın söz konusu paylaşımlarını ortaya çıkaran kişi ise ABD Başkanı Donald Trump’a olan desteği ile bilinen aşırı sağcı televizyon yorumcusu Mike Cernovich olmuştu.

Olayın ardından filmin hayranları Gunn’ın yeniden Guardians 3 yönetmenliğine dönmesi için change.org’da imza kampanyası başlatmıştı. Son olarak Guardians of the Galaxy kadrosu  geçtiğimiz hafta bir mektup kaleme almış ve ünlü yönetmene olan desteklerini açıkça dile getirmişlerdi.

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