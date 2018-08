Guardians of the Galaxy’nin Yıldızı Disney’e Ateş Püskürdü

Guardians of The Galaxy serisinde canlandırdığı "Drax" karakteri ile tanınan Amerikalı aktör ve eski profesyonel güreşçi Dave Bautista, James Gunn’ın görevine son veren Disney’e ateş püskürdü.

Ünlü seride Drax karakterine hayat veren Dave Bautista, Gunn’ın görevden alınması ile ilgili çok çarpıcı bir yorumda bulundu. Twitter paylaşımında, ünlü yönetmenin işten çıkarılmasını “saçmalık” olarak nitelendiren Bautista, Disney için çalışmanın mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

“Yasal olarak yapmak zorunda olduğum şeyi yapacağım ancak ben James Gunn’ın olmadığı bir Guardians’a çalışmak için imza atmadım” diyen Amerikalı aktör, Gunn için faşist bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

I will do what Im legally obligated to do but @Guardians without @JamesGunn is not what I signed up for. GOTG w/o @JamesGunn just isn’t GOTG. Its also pretty nauseating to work for someone who’d empower a smear campaign by fascists #cybernazis . That’s just how I feel https://t.co/Ym4FwruVDu