Guardians of the Galaxy Oyuncularından James Gunn'a Destek Mektubu

Guardians of the Galaxy kadrosu, üçüncü filmin hazırlık aşamasında kovulan yönetmen James Gunn'a destek olmak amacıyla bir mektup kaleme aldı.

İlk iki filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Gunn, birkaç yıl önce pedofiliyi ve tacizi övücü şaka yollu tweetler attığı gerekçesiyle Disney tarafından Guardians of the Galaxy 3 projesinden kovulmuştu. Gunn, her ne kadar geçmişte yaptığı hataları kabul etse de, ünlü yönetmenin bu özrü kendisini projeye döndürmeye yetmemişti.

Hollywood dünyasına bomba gibi düşen bu olay sonrasında birçok insan, ünlü yönetmenin projeye geri dönmesi için imza kampanyaları başlatmış, Chris Pratt gibi filmde yer alan bazı aktörler James Gunn’a olan desteklerini açıkça belirtmişlerdi.

James Gunn

Guardians of the Galaxy kadrosu, James Gunn'ın kovulması üzerine bir mektup kaleme aldı. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Pom Klementieff ve Michael Rooker imzalı olan bu destek mektubu, Gunn’ın yeniden yönetmen koltuğuna oturması için Disney’e açık bir çağrı anlamı taşıyor.

A few words from the Guardians of the Galaxy #wearegroot pic.twitter.com/s62ffGtOQo — Karen Gillan (@karengillan) 30 Temmuz 2018

Oyuncular tarafından kaleme alınan mektubun en önemli satır başlıkları şu şekilde:

“James Gunn’ı tamamen destekliyoruz. Hepimiz alınan karar nedeniyle şaşkınlık yaşadık. Bu olayı düşünmek, tartışmak ve bir ortak bir noktada buluşmak için bugünü bekledik. Guardians of the Galaxy ekibi olarak, James’i yeniden yönetmen koltuğunda görmek isteğimizi her fırsatta dile getirdik”

“Bu özel filmin bir parçası olmaktan dolayı her zaman onur duyduk. Ancak bu, James’e olan sevgimizin, desteğimizin ve şükranlarımızın önüne geçemez. Onun kovulduktan sonra geçmişte yaptığı hatalar için özür dilemesine ve sergilediği duruşa kalpten inanıyoruz. O her birimizin hayatını sonsuza kadar değiştirdi”

“Gelecekte James ile tekrar çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu hikaye henüz bitmedi”

“James’in geçmişte şaka yollu söylediği sözlere bakmadan önce tartışmamız gereken çok fazla şey var. Bu ülkedeki siyasi ayrılığı göz önüne aldığımızda bunun gibi olayların devamı gelecektir, ancak Amerikalıların insanların karakterlerini mafya zihniyeti ile yargılama alışkanlıklarını bırakmasını umuyoruz”

“Yaşadığımız bu deneyim bizlere, gelecekte bir şeyi ifade ederken iki kez düşünmemiz gerektiğini öğretti. Birbirimizi incitmek yerine iyileştirebiliriz"

Sizce Disney bu mektuptan sonra James Gunn'ı yeniden projeye dahil eder mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.