Guardians of the Galaxy Vol. 3 Vizyon Tarihi Açıklandı

2014 yılında beyaz perdeye merhaba diyen ve geçtiğimiz yıl serinin ikinci filmiyle karşımıza çıkan Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) bir kez daha tozu dumana katmaya geliyor. Marvel'ın en sevilen yapımlarından bir tanesi olan film, "Guardians of the Galaxy Vol. 3" ile 2020 yılında geri dönecek!

Marvel hayranlarını sevindiren müjdeyi, Guardians of the Galaxy filmlerinin yönetmeni James Gunn verdi. Gunn, serinin üçüncü filminin senaryosu üzerinde çalıştığını belirtirken, vizyon tarihi olarak 2020'yi işaret etti. Marvel'ın 2020 için 1 Mayıs, 7 Ağustos ve 6 Kasım tarihlerini ayırttığı ve bu üç tarihten birisinde Guardians of the Galaxy Vol. 3'ü vizyona sokacağı söyleniyor.

Coming in 2020. https://t.co/2kQbPHC5gP — James Gunn (@JamesGunn) 14 Ocak 2018

Öte yandan 2018 yılı Marvel sinematik evreni için hareketli bir yıl olacak: Black Panther, Avengers: Infinity War ve Ant-Man and the Wasp gibi birbirinden iddialı yapımlar bu sene beyaz perdede boy gösterecek. Bu filmleri 2019'da; Captain Marvel ve Avengers: Infinity War - Part 2 izleyecek. 2020 yılında ise şimdiye dek teyit edilen tek yapım Spider-Man: Homecoming'in devam filmiydi ancak bu listeye artık bir film daha yazabiliriz: Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Maalesef serinin üçüncü filmi hakkındaki detaylar şimdilik oldukça az ancak önümüzde uzun bir sürenin olduğunu da unutmayalım. Neyse ki, 2018 yılını birbirinden güzel üç Marvel filmiyle geçireceğiz!

Senin favori Marvel filmin hangisi? Düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutma.