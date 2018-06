Guatemala’da Fuego Yanardağı Patladı: 25 Ölü, 300 Yaralı

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala, son yılların en büyük doğal afetlerinden birisini yaşıyor. Ülkedeki Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucunda 25 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Guatemala’nın turistik bölgesinde bulunan Fuego Yanardağı, 2017 yılının Nisan ayında yeniden faaliyete geçmişti. Yanardağının en şiddetli patlaması 9 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleşmiş, ardından başlayan lav patlamaları 2016 Haziran ayına kadar devam etmişti.

Guatemala Afet Ajansı, son 40 yılın en büyük patlamasında en az 25 kişi yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin de yaralandığını aktardı. Yanardağı'ndan çıkan lavların 8 kilometrelik alana yayıldığı belirtilirken, Guatemala City'deki La Aurora Havalaanı kül yağmuru nedeniyle kapatıldığı açıklandı.

Lord have mercy on Guatemala especially from the towns near that volcano . My God pic.twitter.com/NmL9DzqKUr