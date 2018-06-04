Guatemala’da Fuego Yanardağı Patladı: 25 Ölü, 300 Yaralı

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala, son yılların en büyük doğal afetlerinden birisini yaşıyor. Ülkedeki Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucunda 25 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Guatemala’nın turistik bölgesinde bulunan Fuego Yanardağı, 2017 yılının Nisan ayında yeniden faaliyete geçmişti. Yanardağının en şiddetli patlaması 9 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleşmiş, ardından başlayan lav patlamaları 2016 Haziran ayına kadar devam etmişti.

Son 40 Yılın En Büyük Patlaması

Guatemala Afet Ajansı, son 40 yılın en büyük patlamasında en az 25 kişi yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin de yaralandığını aktardı. Yanardağı'ndan çıkan lavların 8 kilometrelik alana yayıldığı belirtilirken, Guatemala City'deki La Aurora Havalaanı kül yağmuru nedeniyle kapatıldığı açıklandı.

Lord have mercy on Guatemala especially from the towns near that volcano . My God pic.twitter.com/NmL9DzqKUr — Charles Mon (@CharlesMon3) 4 Haziran 2018

Guatemala Afet Ajansı (CONRED) Başkanı Sergio Cabanas, şu ana kadar bölgede bulunan 3 bin 100 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. "Can kayıplarıyla birlikte, yanmış bedenler ve yaralılar var" diyen Cabanas, arama kurtarma çalışmalarında görev alanlardan 1 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Gönüllü İtfaiye Ekibi Sözcüsü Mario Cruz ise 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğünü ve cesetlerin morga kaldırıldığını aktardı. Guatemala hükümeti, yanardağ patlamasından toplamda 1,7 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Devlet Başkanı Jimmy Morales’in bugün düzenlenecek toplantıda olağan üstü hal ilan etmesi bekleniyor.

Uzmanlar Fuego Yanardağı'ndaki felaketin 1974'ten bu yana görülen en büyüğü olduğunu belirtiyor. Trajik olayın görgü tanıklarından birisi, lavın mısır tarlalarına doğru akdığını ve onlarca kişinin lavın altında gömüldüğünü söyledi.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağı Nisan ayında kül ve duman püskürtmeye başlamıştı.