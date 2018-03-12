Güçlü Bir Beyin İçin Neler Yapmalıyız?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kağıt ve kalem kullanımımızda büyük oranda bir azalma oldu. Elbette kağıt israfının azalması ekolojik denge için güzel bir gelişme. Peki ya beynimizin gelişimi için?

Uzmanlar, dijital ortamda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini, aksine beyin gücünü zayıflattığını söylüyor. Beyinsel aktivitelerin gelişmesi için mümkün olduğunca kalemle not tutulması gerektiğini belirten uzmanlar, el yazısının insan karakterini yansıttığını söyledi.

İzmir'de düzenlenen Söyleşi Günleri'nde konuşan ve beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan, güçlü bir beyine sahip olmak için herkesi ilgilendiren birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Bol bol kalemle not tutulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Canan, dijital ortamlarda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini belirtti. Okudukların akılda kalması için hayal edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Canan, klavyelerin beyni körelttiğini söyledi.

Uzmanlar, bulmaca çözmenin, bol rakamlı şifreleri ve sayıları akılda tutmanın, telefon numarası ezberlemenin, basit matematik hesaplarını zihinden çözmenin ve bol bol kitap okumanın beyni zinde tutmak için en faydalı yöntemler olduğunun da altını çizdi.