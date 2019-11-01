Guerrilla Games, Death Stranding için 70'ten Fazla Geliştiricisine Görev Vermiş

Death Stranding oyununun geliştirilme aşaması öncesinde, Hideo Kojima birçok farklı Sony stüdyosunun dahil olduğu bir ziyaret turuna çıkmıştı. Epey uzun bir zamana yayılmış olan bu turun sonucunda da yeni oyunu için Decima motorunda karar kılmıştı. Decima, bildiğiniz gibi Guerrilla Games stüdyosunun Horizon: Zero Dawn için geliştirdiği yeni nesil bir grafik motoru ve teknik yönden sunduğu nimetler ile görsel açıdan bizleri büyüleyen bir performans sergilemişti.

Yapılan anlaşma neticesinde Hollanda menşeli stüdyo, grafik motoruna erişim kodunu Hideo Kojima ile paylaşmış ve gerisi de Kojima Productions stüdyosuna kalmıştı.

Bildiğiniz gibi Kojima Productions çatısı altında toplamda yüz kadar geliştirici çalışıyor. Bir diğer deyişle Death Stranding yüz geliştiricinin çalışması ile ortaya çıkmış bir oyun anlamına geliyor ama Video Games Chronicle sitesi, oyunun bitiş yazılarının aktığı ekranda bir detay fark etmiş. Guerrilla Games sadece Decima motoru ile değil aynı zamanda yetmiş kadar geliştiricisi ile de Death Stranding oyununun geliştirilmesine yardımda bulunmuş.

İşin ilginç yanı şu ki Video Games Chronicle sitesi bahsi geçen geliştiricilerin LinkedIn profillerine bakıldığında Death Stranding ile ilgili bir girdiye rastlanmadığını belirtilyor. Kojima Productions stüdyosuna yardımda bulunan geliştiricilerden birkaçı ise şöyle;

Baş Oyun Programcısı Tommy De Roos

Baş Programcı Frank Compagner

Baş Yapay Zeka Programcısı Arjen Beij

Teknik Yönetmen Michiel van der Leeuw

Sanat Yönetmeni Jan-Bart Van Beek

Baş Çevre Sanatçısı Kim Van Heest

Teknik Sanat Yönetmeni Maarten van der Gaag

Baş Işıklandırma Sanatçısı Roderick van der Steen

Baş Teknik Animatör Bart Wijsman

Kıdemli Araştırma Görevi Tasarımcısı

Death Stranding, Türkçe dil desteğiyle öncelikli olarak PlayStation 4 için 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.