Guerrilla Games'in İş İlanları Horizon: Zero Dawn 2 için Olabilir

Killzone serisi ile anılan Guerrilla Games stüdyosunun farklı bir türe yönelimi ile ortaya çıkarttığı Horizon: Zero Dawn, PlayStation 4 konsolunun en başarılı oyunları arasında yer alıyor. Dünya genelinde on milyon barajını geçen oyun için haliyle bir devam oyunu, en azından ikinci bir Horizon: Zero Dawn bekleniyor. Geliştirici stüdyo da devam oyunu için iş ilanları vermiş gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın Star Wars Celebration etkinliğine katılan Janina Gavankar, ki kendisi Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds genişletme paketindeki Tatai karakterini canlandırmıştı, Cosplayer olan bir hayranı ile konuşurken yanlışlıkla ikinci oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu ağzından kaçırmıştı.

Bugün fark edilen bir detaya göre ise Guerrilla Games LinkedIn profil sayfasında üzerinden birden fazla iş ilanı vermiş. Toplamda on altı farklı pozisyon için verilen iş ilanları esasında doğrudan bir devam oyununa işaret etmiyor ama yine dikkat çeken bazı pozisyonlar da yok değil. Mesela (Senior) Vegetation Artist ((Kıdemli) Bitki Örtüsü Sanatçısı) ve Principal Animator for Living World (Yaşayan Dünya için Baş Animatör) gibi. Bildiğiniz üzere Horizon: Zero Dawn, geçtiği dünyada yaşanan felaket sonrasında değişen ekosistemini son derece gerçeğe yakın bir şekilde sunması ile dikkat çekmişti. Aynı şekilde, değişen ekosisteme bağlı olarak yetişen bitki örtüsünü de.

Bu pozisyonlar için başvuruda bulunanlar, kabul edilmeleri durumunda olası devam oyunu üzerinde çalışacaklarmış gibi görünüyor.

Eğer bu iş ilanları gerçekten Horizon: Zero Dawn 2 için ise, yeni nesil konsolların da kapıda olduğunu düşünecek olursak, devam oyunu nesil geçişine denk gelecek olan oyunlardan bir tanesi olabilir veya doğrudan yeni nesil PlayStation konsolunda görebiliriz. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak?