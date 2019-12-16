Guinness Rekorlar Kitabı'na Çocuklar Duymasın Dizisi Damgasını Vurabilir

7'den 70'e herkesin en sevdiği dizilerden bir tanesi olmayı başaran Çocuklar Duymasın, Guinness Rekorlar Kitabı yolcusu. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı yaptığı açıklamalarla önemli detaylara yer verdi. İşte Çocuklar Duymasın ile ilgili haberimizin detayları.

Haluk, Meltem ve havuç gibi karakterlerle 2000'li yıllara damgasını vuran ve şimdi de önemli bir yer edinmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisi, yakın bir zamanda ekranlara veda etmişti. Birçok kişi dizinin devam etmesi gerektiğini düşünürken, kimileri de bu kadar bölümün yeterli olduğunu söylüyordu.

Tamer Karadağlı tartışmalara son noktayı koydu

Nevşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sergilenen ikinin biri adı tiyatroda görev alacak oyuncular, Belediye Başkanını ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında Tamer Karadağlı da yer alıyordu.

Tamer Karadağlı yaptığı açıklamalarda Çocuklar Duymasın dizisinin tekrarları ile birlikte her bir bölümünün 900 ile 3500 civarı yayınlandığını söyledi. Bu rakamın çok ciddi olduğunu ve yine Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını da ekledi. Dizi gerçekten de sayısız kanalda yayınlandı ve şu anda bile yayınlanmaya devam ediyor.

Çocuklar Duymasın dizisinden bağımsız olarak Nevşehir Belediye Başkanı'nın dile getirdikleri de önemliydi. Onun yaptığı açıklamalara göre Nevşehir bir kültür ve sanat merkezi haline getirilecek. Tamer Karadağlı gibi birisinin Nevşehir'de tiyatroda yer alması bu konuda önemli bir adım olarak görülebilir. Çocuklar Duymasın dizisini izlediyseniz düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.