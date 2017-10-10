Guinness Rekorlu Masa Tenisi Robotuna Hayran Kalacaksınız!

İnsanoğlunun dünyadaki varlığının en büyük tehdidi olarak yapay zeka ve robotlar gösteriliyor. Fakat Japon şirket Omron tarafından geliştirilen masa tenisi robotu Forpheus, nasıl masa tenisi oynayacağınızı öğreterek insanlar ve makineler arasındaki uyumu gözler önüne seriyor.

Forpheus, insanlara gerçek bir rakibe karşı oynama hissini veriyor. İlk olarak 2014'te tanıtılan dördüncü nesil Forpheus geçtiğimiz hafta düzenlenen CEATEC fuarında yenilenmiş haliyle gün yüzüne çıkmıştı.

Güncellenen ve çok daha yetenekli bir hale gelen Forpheus, topun havadayken nereye gideceğini hesaplıyor ve gelişmiş yapay zeka desteğiyle de topa doğru hamlede bulunabiliyor.

Forpheus, yapay zeka tarafından kontrol edilen 5 eksenli motor sistemi olan bir robot kola sahip. Hareket denetleyicisi, makinenin topa nasıl vuracağını belirliyor ve saniyede bin defa alternatif hamle seçeneği sunuyor.

Robotun her iki yanına, üç boyutlu nesneleri tanımasına yardımcı olmak için iki kamera monte edilmiş. Omron, makinenin topun hızını ve rotasyonunu saniyede 80 kata kadar algılayabildiğini ve bu sayede topun yörüngesini tahmin edebildiğini söylüyor. Ortada, yetenek seviyesini değerlendirmek için oyuncunun hareketlerini izleyen başka bir kamera daha var.

Yapay zeka, makinenin öğrenmesini kullanarak oyuncuyla ilişkili olarak topun yörüngesini analiz ediyor ve ardından rakibin yeteneklerini değerlendirerek öğrencisine en iyi uyacak şekilde kendi oyun seviyesini ayarlıyor.

Forpheus'un Guinness Rekorlar Kitabı'na adını 'İlk Robot Masa Tenisi Öğretmeni' olarak geçirmesi ise ününe ün kattı. Bu öğretmenin diğer tenis öğretmenlerine göre bir iyi yanı daha var. Asla motivasyonunuzu düşürmenize neden olmuyor ve bunun yanı sıra sizinle tam olarak size gereken seviyede oynuyor.

Ayrıca, aşağıda yer alan videoda masa tenisi robotu Forpheus için kurgulanmış, bir baba ve masa tenisi öğrenmek isteyen kızını konu alan kısa filmi de izleyebilirsiniz.