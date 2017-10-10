  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Guinness Rekorlu Masa Tenisi Robotuna Hayran Kalacaksınız!

Guinness Rekorlu Masa Tenisi Robotuna Hayran Kalacaksınız!

Masa Tenisi Robotu Forpheus’un Yeteneklerine Hayran Kalacaksınız!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
YORUM YAZ

İnsanoğlunun dünyadaki varlığının en büyük tehdidi olarak yapay zeka ve robotlar gösteriliyor. Fakat Japon şirket Omron tarafından geliştirilen masa tenisi robotu Forpheus, nasıl masa tenisi oynayacağınızı öğreterek insanlar ve makineler arasındaki uyumu gözler önüne seriyor.

Forpheus, insanlara gerçek bir rakibe karşı oynama hissini veriyor. İlk olarak 2014'te tanıtılan dördüncü nesil Forpheus geçtiğimiz hafta düzenlenen CEATEC fuarında yenilenmiş haliyle gün yüzüne çıkmıştı.

Güncellenen ve çok daha yetenekli bir hale gelen Forpheus, topun havadayken nereye gideceğini hesaplıyor ve gelişmiş yapay zeka desteğiyle de topa doğru hamlede bulunabiliyor.

Forpheus, yapay zeka tarafından kontrol edilen 5 eksenli motor sistemi olan bir robot kola sahip. Hareket denetleyicisi, makinenin topa nasıl vuracağını belirliyor ve saniyede bin defa alternatif hamle seçeneği sunuyor.

Robotun her iki yanına, üç boyutlu nesneleri tanımasına yardımcı olmak için iki kamera monte edilmiş. Omron, makinenin topun hızını ve rotasyonunu saniyede 80 kata kadar algılayabildiğini ve bu sayede topun yörüngesini tahmin edebildiğini söylüyor. Ortada, yetenek seviyesini değerlendirmek için oyuncunun hareketlerini izleyen başka bir kamera daha var.

Yapay zeka, makinenin öğrenmesini kullanarak oyuncuyla ilişkili olarak topun yörüngesini analiz ediyor ve ardından rakibin yeteneklerini değerlendirerek öğrencisine en iyi uyacak şekilde kendi oyun seviyesini ayarlıyor.

Forpheus'un Guinness Rekorlar Kitabı'na adını 'İlk Robot Masa Tenisi Öğretmeni' olarak geçirmesi ise ününe ün kattı. Bu öğretmenin diğer tenis öğretmenlerine göre bir iyi yanı daha var. Asla motivasyonunuzu düşürmenize neden olmuyor ve bunun yanı sıra sizinle tam olarak size gereken seviyede oynuyor.

Ayrıca, aşağıda yer alan videoda masa tenisi robotu Forpheus için kurgulanmış, bir baba ve masa tenisi öğrenmek isteyen kızını konu alan kısa filmi de izleyebilirsiniz.

Robotlar Artık Kendi Kararlarını Verebilecekler! TEKNOLOJİ Robotlar Artık Kendi Kararlarını Verebilecekler!

Bu Yapay Zeka İlişkinizin Ne Kadar Süreceğini Tahmin Ediyor! TEKNOLOJİ Bu Yapay Zeka İlişkinizin Ne Kadar Süreceğini Tahmin Ediyor!

Elon Musk, Birleşmiş Milletler'i Katil Robotlar Hakkında Uyarıyor! TEKNOLOJİ Elon Musk, Birleşmiş Milletler'i Katil Robotlar Hakkında Uyarıyor!

ETİKETLER: masa tenisi robotu yapay zeka robotlar forpheus

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite silinen veya kaybolan fotoğraf, dosya, bölüm ve çok daha fazlasını kurtarabileceğiniz yararlı bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
Happy Wheels Happy Wheels
Happy Wheels Happy Wheels ilginç bir fizik tabanlı beceri oyunudur DENEME SÜRÜMÜ
Kingo ROOT Kingo ROOT
Kingo ROOT Kingo ROOT, Android cihazlarınızı Windows işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinden rootlayabileceğiniz ücretsiz bir programdır. ÜCRETSİZ
7-Data Android 7-Data Android
7-Data Android 7-Data Android uygulaması ile Android cihazınızdan yanlışlıkla sildiğiniz verilerin geri getirilmesinde yardımcı olabilecek güzel ve başarılı bir program. ÜCRETSİZ
7-Data Card Recovery 7-Data Card Recovery
7-Data Card Recovery 7-Data Card Recovery ile hafıza kartları, USB bellekler ve yerel sürücüler üzerinde silinmiş olan verilerinizi kurtarabilirsiniz. DENEME SÜRÜMÜ
Bass Chorus Bass Chorus
Bass Chorus Bas ve diğer frekansları ses sisteminizde daha ayrıntılı olarak ayırabiliyor ve basla ilgili farklı ayarlamaları daha detaylı yapabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı, testler ve alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı,Testler ve Alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
A4Tech PK Serisi Webcam Driver A4Tech PK Serisi Webcam Driver
A4Tech PK Serisi Webcam Driver ÜCRETSİZ

YORUMLAR