Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Ünlü senarist Gülse Birsel, Jet Sosyete'den bu yana sektörden uzak olsa da Disney Plus için yeni projesi olan Yılbaşı Gecesi ortaya çıktığından beri büyük merakla bekleniyor. Filmin çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi olmasa da bugün ilk fragman yayınlandı.

Gülse Birsel'in daha önce birlikte çalıştığı Ozan Açıktan ile yeni projesi olan Yılbaşı Gecesi'nde birbirleriyle bir araya gelmemesi gereken, kimsenin birbirini yakından tanımadığı komşuların bir arada olduğu bir yılbaşı gecesinde yaşananlar konu alınıyor.

Yılbaşı Gecesi İlk Fragman

Çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlanan diziyle ilgili yayın tarihini merak edenlere Gülse Birsel, Instagram üzerinden "Gülmek eğlenmek isteyenleri piste bekliyoruz! #yılbaşıgecesi pek yakında @disneyplustr‘da" paylaşımıyla yanıt vermişti.

Bir yılbaşı gecesinde aynı ortamda bulunmaları pek de mümkün olmayan komşuların buluşması ve yaşananların izleyiciye aktarılacağı komedi türündeki Yılbaşı Gecesi filminin tahminen yeni yıla sayılı günler kala Disney Plus’ta izleyicinin beğenisine sunulması bekleniyor.

Yılbaşı Gecesi Oyuncuları