Gümrüğe Takılan İkinci El Otomobiller Çok Uygun Fiyata Satışta
Gümrüğe takılan otomobillerin satışı başladı. Peugeot, Mitsubishi ve Opel gibi otomobiller çok uygun fiyata sunuluyor.
Gümrüğe takılan otomobiller satış fiyatı ile meraklandırdı. Ticaret Bakanlığının koordinesinde yürütülen ihaleler sonrasında yeni araçların alıcıları belirlenecek.
Gümrüğe Takılan Otomobillerin Satışı Başladı
Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüğe takılan ikinci el araçlar hakkında yeni bir ilan sayfası açıldı. Her ay düzenli olarak eklenen ikinci el otomobiller, piyasadaki fiyatlara kıyasla çok daha uygun etiketlerden sunuluyor.
Peugeot, Mitsubishi ve Opel gibi otomobillerin popüler modellerini satışa sunan Ticaret Bakanlığı, satın alma işlemini ise ihale üzerinden gerçekleştiriyor. İhaleyi kazanan kişilere veya kurumlara ekspertiz raporuyla birlikte satış gerçekleştiren Bakanlık, bu ayın yeni araçlarını da satışa sundu.
Sunulan modeller arasında Peugeot 307, Opel Vectra ve Mitsubishi Grandis gibi markalar yer alıyor. Ticaret Bakanlığının ihale üzerinden sunduğu araçlar şu şekilde:
- 2005 model Peugeot 307: 65 bin 500 lira
- 2005 model Peugeot 807: 66 bin 250 lira
- 1999 model Opel Vectra: 66 bin lira
- 2007 model Mitsubishi Grandis: 66 bin 500 lira
- 2004 model Peugeot 307: 70 bin lira
Trafikte En Çok Bulunan Otomobiller Listesi
EBS Danışmanlık, Türkiye'de trafikte en çok bulunan araba modellerini açıkladı. Paylaşılan listeye baktığımızda Doğan-Şahin'in 669 bin 136 adet ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Söz konusu modellerin pazar payı yüzde 4,9 olarak açıklandı.
İkinci sırada ise 578 bin 618 adet ile Renault R12-Toros bulunuyor. Yüzde 20,7 marka payına sahip olan Renault R12-Toros'un pazar payı yüzde yüzde 4,3 seviyesinde. Üçüncü sırada 570 bin 511 adet ile Toyota Corolla konumlandı. Corolla'nın yüzde 4,2 oranında pazar payına sahip olduğu belirtildi.
Elon Musk 21 Milyar Dolarlık Tesla Hissesini Satacak mı?
Elon Musk Tesla hisselerini satacak mı? Twitter üzerinden başlattığı ankette takipçilerine Tesla hisselerini satıp satmaması gerektiğine dair bir anket yönelten Musk, bu ankete uyarsa, büyük vergi ödeyecek.
- Doğan-Şahin: 669 bin 136 adet
- Renault R12-Toros: 578 bin 618 adet
- Toyota Corolla: 570 bin 511 adet
- Renault Megane: 491 bin 8 adet
- Opel Astra: 456 bin 332 adet
- Renault Clio: 449 bin 883 adet
- Ford Focus: 395 bin 912 adet
- Reanult Symbol: 393 bin 728 adet
- Renault R9: 360 bin 904 adet
- Fiat Egea: 348 bin 25 adet
- Hyundai Accent: 340 bin 754 adet
- Volkswagen Passat: 327 bin 505 adet
- Honda Civic: 308 bin 33 adet
- Volkswagen Polo: 282 bin 98 adet
- Opel Corsa: 243 bin 909 adet
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