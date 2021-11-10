Gümrüğe Takılan İkinci El Otomobiller Çok Uygun Fiyata Satışta

Gümrüğe takılan otomobiller satış fiyatı ile meraklandırdı. Ticaret Bakanlığının koordinesinde yürütülen ihaleler sonrasında yeni araçların alıcıları belirlenecek.

Gümrüğe Takılan Otomobillerin Satışı Başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüğe takılan ikinci el araçlar hakkında yeni bir ilan sayfası açıldı. Her ay düzenli olarak eklenen ikinci el otomobiller, piyasadaki fiyatlara kıyasla çok daha uygun etiketlerden sunuluyor.

Peugeot, Mitsubishi ve Opel gibi otomobillerin popüler modellerini satışa sunan Ticaret Bakanlığı, satın alma işlemini ise ihale üzerinden gerçekleştiriyor. İhaleyi kazanan kişilere veya kurumlara ekspertiz raporuyla birlikte satış gerçekleştiren Bakanlık, bu ayın yeni araçlarını da satışa sundu.

Sunulan modeller arasında Peugeot 307, Opel Vectra ve Mitsubishi Grandis gibi markalar yer alıyor. Ticaret Bakanlığının ihale üzerinden sunduğu araçlar şu şekilde:

2005 model Peugeot 307: 65 bin 500 lira

2005 model Peugeot 807: 66 bin 250 lira

1999 model Opel Vectra: 66 bin lira

2007 model Mitsubishi Grandis: 66 bin 500 lira

2004 model Peugeot 307: 70 bin lira

Trafikte En Çok Bulunan Otomobiller Listesi

EBS Danışmanlık, Türkiye'de trafikte en çok bulunan araba modellerini açıkladı. Paylaşılan listeye baktığımızda Doğan-Şahin'in 669 bin 136 adet ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Söz konusu modellerin pazar payı yüzde 4,9 olarak açıklandı.

İkinci sırada ise 578 bin 618 adet ile Renault R12-Toros bulunuyor. Yüzde 20,7 marka payına sahip olan Renault R12-Toros'un pazar payı yüzde yüzde 4,3 seviyesinde. Üçüncü sırada 570 bin 511 adet ile Toyota Corolla konumlandı. Corolla'nın yüzde 4,2 oranında pazar payına sahip olduğu belirtildi.