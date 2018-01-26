Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Bitcoin Operasyonu

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, New York ve Abu Dabi'den piyasaya sürülmek üzere yurda getirilen Bitcoin mining (Bitcoin madenciliği) cihazlarının parçalarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ele geçirdi.

Yüksek miktarda enerji tüketimine neden olan Bitcoin madenciliği, birçok ülke tarafından kontrole tabii tutuluyor. Hatta Rusya, şehir içinde yaşanabilecek güvenlik problemlerini öne sürerek, yerleşim yerleri içinde, apartmanlarda ve evlerde her türlü dijital para madenciliğini yasaklamıştı.

Son dönemde Türkiye'de artış gösteren Bitcoin madenciliği, İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Atatürk Havalimanı'nda bir gün arayla iki Bitcoin operasyonu yapıldı ve yurda sokulmaya çalışılan işlem gücü yüksek Bitcoin üretim cihazının bilgisayar parçaları ele geçirildi.

80 Bin Liralık Bitcoin Operasyonu

İlk operasyonun ABD'nin New York şehrinden İstanbul'a gelen Batuhan A.'ya yönelik yapıldığı açıklandı. "Gümrüğe tabii eşyam yok" diyerek, Türkiye'ye girmek isteyen Batuhan A.'nın valizinde; 12 ekran kartı, 1 güç kaynağı, 1 kamera, 27 ekran kartı slotu, 1 sensör ve 1 sinyal tespit cihazı bulundu. Bitcoin madenciliğinde kullanılan bilgisayar parçalarının toplam değeri ise 7 bin TL'yi buluyor.

Bir diğer operasyon ise, Abu Dabi'den gelen Rojin İ. isimli kişiye yapıldı. Beraberinde getirdiği valizleri X- Ray cihazına gönderilen Rojin İ.'den 5 ekran kartı ile 5 güç kaynağı çıktı. Parçaların toplam değerinin ise 76 bin 500 TL olduğu açıklandı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, her iki şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/1. maddesi ‘Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem başlattı.