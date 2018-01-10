Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Çiftlik Bank Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son günlerde kamuoyunu sıkça meşgul eden Çiftlik Bank ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, Çiftlik Bank'ın sanal ortamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olabileceğini söylerken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Sermaya Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'dolandırıcılık' suçlaması ile suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank hakkındaki tartışmalar giderek artıyor. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank'ın bazı yerlerde gerçek çiftlikler kurduğunu ve reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen kar vaatleri sunarak insanları aldattığını söyledi.

Tüfenkci, "Özellikle son zamanlarda somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden, sanal alemde yüksek kar vaatleri sunuluyor. Bunlar kimi zaman telefon satışı şeklinde, kimi zaman da sanal bir mal ticareti şeklinde oluyor. Ama baktığımız zaman tamamının tüketiciyi, vatandaşı aldatıcı anlamda bir ticaret teşkil ettiğini, sonuç itibarıyla dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank ile ilgili kapsamlı bir incelemenin yapıldığını söyleyen Tüfenkci, "Bununla ilgili en son Çiftlik Bank'ın 'bank' kelimesinden dolayı biz 3 ay reklamlarını durdurma cezası vermiştik. Çünkü Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan 'bank' kelimesini kullanmak için izin alınması gerekiyor. Böyle bir izin almadan faaliyete geçtikleri için reklamlarını durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik" dedi.

Çiftlik Bank Saadet Zinciri Oluşturma Teşebbüsü Olabilir

Çiftlik Bank'ın sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olabileceğini söyleyen Bakan Tüfenkci, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"İnceleme sürüyor, ancak bunun somut raporlarla sabitlenmesi lazım. Ama ben bir kez daha vatandaşlarımızı uyarıyorum. Özellikle internet üzerinden, sanal alemde somut bir ticarette mal alım satımına dayanmayan, piyasanın çok üzerinde kar getirdiğini ifade eden sanal ticaret konusunda çok dikkatli olmalarını ve bu tür yaklaşımlara dikkatlice bakmalarını aksi takdirde büyük anlamda zarar göreceklerini geçmişteki tecrübeler de bize gösteriyor"

SPK tarafından hazırlanan son raporda, şu ana kadar Çiftlik Bank sisteminde bulunan 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandığı kaydedildi. Öte yandan Çiftlik Bank, dün beklenmedik bir şekilde, saadet zinciri olmadıklarını göstermek için üye alımlarının süresiz bir şekilde durdurulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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