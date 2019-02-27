Gümrük Vergisi Muafiyeti 22 Euro'nun Altına Çekilebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi toplantısında konuştu. Konuşması sırasında ekonomi gündemine dair birçok detaya değinen Albayrak, yurtdışından yapılan alışverişleri değerlendirdi. Değerlendirme sırasında ismi verilmeyen bir ülkeden gelen 26 milyon postanın anılmasının ardından, gümrük vergi muafiyeti konusunda düzenleme geleceği konuşulmaya başlandı.

Yaklaşık bir yıl önce, yurtdışından alınan 30 Euro altı ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmıyordu. Sonrasında bu sınır 22 Euro seviyelerine çekilirken, konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ismini vermediği bir ülkeden Türkiye’ye gönderilen 26 milyon zarf olduğunu ve bu zarfların vergilendirilmediğini dile getirdi.

Berat Albayrak şunları söyledi: "Kendi yerli ekonomimizi desteklemek ve adımlar atmak zorundayız. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, gece 11-12'den 1-2'ye kadar toplantı yaptık. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup; 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyor. 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyorsa; herhalde o ülkeden gelen yazışmalardır. 26 milyon tane bir yıl içerisinde o ülkeden mektup gelmesi demek; Türkiye'de o kadar o dili konuşan yoktur herhalde düşüncesini bende oluşturdu. Nasıl yazışmışlar? Şunları bir inceleyelim dedim. Dün ilk görüntüleri attılar. Allah Allah o incecik zarflardan neler çıkıyor neler."

Albayrak tarafından yapılan bu açıklamanın ardından 26 milyon postanın geldiği ülkenin Çin olduğu düşünülmeye başlarken, açıklamanın Alibaba ve Gearbest ürünleri ile alakalı olabileceği üzerinde duruldu. Bu açıklamanın ardından 22 Euro olan vergi muafiyetinin daha aşağılara da çekilebileceği aktarıldı.