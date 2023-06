Xbox vs PlayStation Rekabetinde Son Durum: Güncel Xbox Satış Rakamları Açıklandı!

Microsoft, hem Xbox Series X|S satış rakamlarını hem de Xbox One satış rakamlarını açıkladı.

Microsoft bu yıl 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenen BIG Festivali sırasında bir sunum gerçekleştirdi. İlginç bir şekilde bu sunum sırasında Microsoft, Series X|S satış rakamları da dâhil olmak üzere Xbox konsol satış rakamlarını gösteren bir sayfa gösterdi.

Bu sayfaya göre, Xbox Series X|S satışları dünya çapında 21 milyon adedi aşmış durumda. Sayfada ayrıca Xbox Series konsolları ve Xbox One için birleştirilmiş satış rakamlarından da bahsediliyor. Burada dünya çapında 79 milyondan fazla Xbox One ve Xbox Series konsollarından bahsedildiğine göre Microsoft'un 58 milyondan fazla Xbox One konsolu satmayı başardığını görebiliyoruz.

Xbox Series X|S 21 Milyon, Xbox One 58 Milyon Satmayı Başarmış

Microsoft'un sunumuna göre Xbox Series S sahiplerinin %48'i ilk kez bir Xbox konsolu almış. Bu, Xbox başkanı Phil Spencer'ın geçen yıl Asya'daki Xbox konsolu oyuncu büyümesi hakkında söylediklerini doğruluyor.

Spencer, Eylül 2022'de yaptığı açıklamada "Bu nesilde, satışların yarısından fazlasını ilk kez Xbox sahibi olanlar oluşturuyor." demişti.

Peki ya sizin Xbox Series X|S ve Xbox One satış rakamları hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.