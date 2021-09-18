Daha Sağlıklı Olmak İçin Günde Kaç Adım Atmalısınız?

Günde kaç adım atmalısınız? ABD'de yürütülen 11 yıllık çalışma, 7.000'e ulaşmanın erken ölüm riskini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Yine de ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, günde belirli sayıda adım atmanızı tavsiye etmiyor.

Bu, insanların onlarca yıldır merak ettiği bir soru, ancak akıllı telefon uygulamaları ve giyilebilir teknoloji cihazları çağında, merak düzeyi artmış olabilir: Her gün kaç adım atmalısınız?

JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bir hakemli çalışma, günde 7.000 adımın, orta yaşlı yetişkinler için sağlam bir ölçüt olabileceğini ve sık sık tekrarlanan 10.000 adıma kıyasla daha "günlük" olabileceğini öne sürüyor.

2021 araştırmalarına göre günde kaç adım atmalısınız?

Çalışma, 38 ila 50 yaşları arasındaki 2,110 kişiyi izledi ve ortalama olarak yaklaşık 11 yıl boyunca takip etti. 2005 yılında katılımcıları izlemeye başlayan çalışma, günde 7.000 adım eşiğini geçenlerde, 7.000'den az atanlara kıyasla ölüm riskini %50 ila %70 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

Çalışmada 7.000 adımlık kilometre taşı göze çarpsa da uzmanlar, yalnızca günlük olarak attığınız adım sayınızı iyileştirmenin bir fark yaratabileceğini söylüyor. İnsanlar yıllardır adımlarını takip ediyor, ancak dünya genelinde her zaman net bir günlük hedef olmadı.

Harvard Tıp Okulunda tıp profesörü ve fiziksel aktivite araştırmacısı olan Dr. I-Min Lee, 10.000 adımlık geleneksel hedefin her şeyden çok bir "pazarlama aracı" olduğunu söyledi. (Bir Japon şirketi 1960'larda "10.000 adım ölçer" adı verilen ve kullanıcıları dönüm noktasına ve yakalanan sayıya ulaşmaya teşvik eden bir adım izleme cihazı yayınlamıştı.)

Çalışma, orta yaşlı yetişkinlerin günlük olarak ne için adım atması gerektiğine dair daha fazla fikir veriyor, ancak henüz federal sağlık yetkilileri tarafından önerilen resmi bir sayı bulunmuyor.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Nicole Spartano, aslında günlük adım sayıları konusunda net bir ulusal rehberliğe ihtiyaç olduğunu ekliyor.

Spartano, tüm Amerikalılar için günlük adım sayısı kilometre taşı oluşturmanın nihai hedef olduğunu, insanların özellikle sağlık durumunu fitness ekipmanları kullanarak takip ettiğini söyledi. “4.000'deyseniz, 5.000'e ulaşmaya çalışın. 5.000'deyseniz, 6.000'e ulaşmaya çalışın. Hayatınıza daha fazla adım sığdırmak için küçük yollar bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.