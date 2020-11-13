Günde Kaç Kahve İçilmesi Gerekiyor? Araştırmacılar Açıkladı

Günde kaç kahve içilmeli? Bu sorunun yanıtı oldukça fazla merak ediliyor. Hemen hemen herkes kahveden vazgeçemiyor ve çok fazla tüketiyor. Peki sağlıklı olarak günde kaç kahve içilmesi gerekiyor? İşte sorunun yanıtı.

Günde Kaç Kahve İçilmeli?

Araştırmacılar uzun zamandır kahvenin potansiyel sağlık etkilerini araştırdılar. Kitaplar üzerinde yapılan yaklaşık 100 araştırma ile bilim adamları artık kahvenin kalp rahatsızlıkları, felç riskini azaltmaya ve hatta beyninizi sağlıklı tutmaya yardımcı olabileceğini kesin olarak söyleyebiliyor.

Son araştırmalara göre, büyük miktarda kahve içmek Alzheimer hastalığı ve kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı savunmanızı güçlendirebilir. Ayrıca kahvenin inme riskini azalttığı ve diyabet geliştirme olasılığını azalttığı da söyleniyor.

BGR.com'un haberine göre, bilim adamları, kafeinin çeşitli vücut sistemleri üzerindeki etkilerine odaklanan yaklaşık 100 farklı çalışmanın meta incelemesine dayanarak, kafeinden iyi bir etki almak için üst sınırın yaklaşık 400 miligram olduğunu belirledi. Bu günde 5 fincan kafenisiz kahve anlamına geliyor. 5 fincan kafeinsiz kahveden fazlasının zarar olduğu söylenmekte.

Çok fazla kahve içmenin zararları bulunuyor. Anksiyeteye yatkınsanız, yüksek kafein seviyeleri anksiyete semptomlarını artırabilir. Siz yapılan araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Günde kaç kahve içiyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!