Güneş'te Büyük Patlama Meydana Geldi

Son 3 yılın en büyük Güneş patlaması meydana geldi. M4,4 büyüklüğünde olduğu aktarılan patlamanın orta büyüklükte yaşandığı söylenmekte.

Güneş'te Son 3 Yılın En Büyük Patlaması Yaşandı

NTV'nin haberine göre, patlamanın morötesi ve X-ışını saçtı. Morötesi ve X-ışını radyasyonu, Dünya atmosferinin üst bölgesini iyonlaştırdı. Bu patlama, Aralık 2019'da başlayan ve Eylül ayında duyurulan yepyeni bir güneş döngüsünü başlattı. Önceki güneş döngüsü 2008'den 2019'a kadar sürdü.

Güneş iklimi 11 yıllık bir aktivite döngüsünü takip ediyor. Güneş'in sürekli değişen aktivitesi sadece bilim için değil, aynı zamanda Dünya'daki günlük yaşamlarımız için de çok önemli. Güneş patlamaları ve koronal kütle fışkırmaları, inanılmaz elektromanyetik radyasyon patlamaları açığa çıkarır.

Bu ani enerji atılmaları o kadar yoğun olabilir ki, etkileri Dünya'ya ulaşarak radyo kesintilerine ve diğer teknolojik aksamalara neden olabilir.

X sınıfı güneş patlamaları dünya çapında radyo kesintilerine neden olabilirken, Pazar günü yaşadığımız gibi M sınıfı patlamalar genellikle gezegenimiz üzerinde yalnızca küçük sonuçları tetikler.

Gökbilimci Tony Phillips Spaceweather.com'da bu parlak patlamanın X-ışınları ve güneş patlamasından gelen morötesi radyasyonun Güney Atlantik okyanusu üzerinde kısa dalga radyo karartması yarattığını bildirdi.

Patlama, Dünya'dan bir M sınıfı olarak görünse de, olay kısmen güneşin arkasında gerçekleştiğinden, aslında daha güçlü bir parlama olabilir. Phillips , "Patlama kısmen güneşin vücudu tarafından gölgelendi. X sınıfı bir olay olabilir" dedi.

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Güneş’i gözlemeyen NASA misyonu Solor Dynamics Observatory, geçtiğimiz aylarda10 yıl boyunca Güneş’i takibe aldı ve fotoğrafladıkları etkileyici görüntüleri video olarak paylaştı. 2010 yılından bu yana Güneş’in hareketlerini gözlemleyen Solar Dynamics Observatory’nin elde ettiği görüntülerin toplam boyutu ise 20 milyon gigabyte. Görüntülere aşağıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz.