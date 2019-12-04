Güneş'e Dair 60 Yıllık Gizem Çözülmüş Olabilir

Yapılan 60 yıllık gözlemler sonucunda Güneş’in çevresindeki manyetik dalgaların güçlendiği ve sıcaklıklığının arttığı görülmüştü. Fakat Güneş’in çevresindeki manyetik dalganın, Güneş’in yüzeyinden daha sıcak olması durumu bugüne kadar açıklanamamıştı. Yapılan yeni bir araştırma ise bu soruya cevap bulduğunu iddia etti.

İrlanda’nın Belfast kentindeki Quenn’s University bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının önderliğinde yapılan yeni bir çalışmada, Güneş’in çevresindeki ilgi çekici durumu açıkladıklarını iddia etti.

Yayınlanan makalede, “Bu araştırma, Güneş’in manyetik dalgalarını çevreleyen gizem hakkında yeni bir anlayış ortaya koymanın kapısını açıyor. Araştırma Güneş’in çevresindeki koronal ısıtma problemini açıklamak için önemli bir adım olarak görülebilir.”

Yeni araştırma, aslında göz ardı edilen Güneş’in çevresindeki bu dalganın nasıl oluştuğu ve nasıl hareket ettiğini tekrar ele aldı. Uzun süredir bilim insanları bu manyetik dalganın Güneş’in içerisinde oluşan nükleer füzyonlardan kaynaklandığını ve direkt olarak yıldızın içerisinden geldiğini kabul ediyorlardı. İrlanda’da yapılan araştırmada ise Güneş Işınları belirli elementlere ayrıldı ve atmosferine bu şekilde bakıldı. Yeni tür gözlem şekli ile Güneş’in atmosferindeki silisyum, kalsiyum ve helyum daha iyi gözlemlenebildi ve dalga hareketleri daha sağlıklı şekilde tespit edildi.

Sonuç olarak bilim insanları, bahsi geçen elementlerin Güneş’in yüzeyi ile dış koronası arasında bir yansıma sağladığını ve yaşanan yansıma durumunun çevredeki manyetik dalgayı ısıtarak, Güneş’in yüzeyinden daha sıcak bir bölgenin oluşmasını sağlayabileceğini iddia ettiler.

Makalenin detaylarına ve tüm araştırmaya ise Nature üzerinden ulaşılabilir.