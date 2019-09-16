Güneş Enerjili Yol Projesinde Büyük Hayal Kırıklığı

Güneş enerjisi, geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor ve kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Fransa’da da pilot bölge olarak seçilen bir yola güneş panelleri döşendi. Ancak proje hayal kırıklığıyla sonlandı.

Güneş panellerinden oluşan deneme yolu 2016 yılının Aralık ayında hizmete girmişti. Dönemin Fransa Çevre Bakanı, bunun eşi benzeri görülmemiş bir proje olduğunu söylemişti. Fotovoltaik levhalardan meydana gelen bu yolun, yerel bir kasaba olan Tourouvre’daki sokak ışıkları için elektrik üretmesi planlanıyordu.

Global Construction Review adlı sitede yayınlanan bir habere göre, bu fütüristik proje 3 yıldan kısa bir sürede hüsranla sonuçlanmışa benziyor. Söz konusu yolda çatlatlar meydana geldiği ve 2018 yılında da aşınma sebebiyle yolun bir kısmının yıkıldığı belirtiliyor.

Aslında 2016 yılında Wattway adı verilen dünyanın ilk güneş paneli yolu açıldığında herkes bu projeden çok umutluydu. 5.2 milyon dolar harcanarak 3.000 metrakare güneş panelinden oluşan 1 kilometrelik bir yol inşa edilmişti. Bu yol, aynı zamanda dünyanın en büyük güneş paneli yolu ünvanına da sahipti. Basının da büyük ilgi gösterdiği yol hakkında konuşan Fransa Enerji Bakanı, gelecek beş yıl içinde her bin kilometrede bir, bir kilometrelik güneş paneli yolu yapılmasını istediğini söylemişti.

Fakat Fransa’nın Normandiya bölgesi, çok fazla güneş ışığı alan bir bölge değildi. Normandiya’da yer alan Caen şehri, bir yılda sadece 44 gün kuvvetli güneş ışığına maruz kalıyordu. Güneş paneli yolunun yılda yaklaşık 150.000 kWh’lik enerji üretmesi hedefleniyordu ve bu miktar her gün 5.000 haneyi aydınlatmak için yeterliydi. Fakat 2018 yılında yaklaşık 80.000 kWh, 2019 Temmuz ayı itibariyle de 40.000 kWh’ten daha düşük miktarda enerji üretilebildi.

2016 yılında güneş paneli yolunu inşa eden Colas adlı şirket, panellerin trafiğe dayanıklı olması için silikon tabakalar içeren reçineyle kaplandığını söylemişti. Fakat açılıştan sonra geçen 3 yıllık süreçte paneller gevşeyip parçalara ayrıldı. Söylentilere göre gök gürültülü fırtınalar da yoldaki güneş panellerinin kırılmasına neden oldu. Le Monde‘a konuşan yerel halktan bazı kişiler, yolu tasarlayan mühendislerin, traktörlerin oluşturduğu basıncı, ağırlığı ve levhaların üretebileceği elektrik miktarını sınırlayan yaprakların etkisini hesaba katmadığını ifade etti. Söz konusu yola düşen çürümüş yapraklar yüzünden, yol tamamen sağlamken bile beklenen enerjinin ancak yarısı elde edilebiliyormuş.

2018 yılının Mayıs ayında, hasar gören yolun kurtarılabilir olmadığına karar verilmiş ve yolun 90 metrelik kısmı yıkılmıştı. Şimdilerde ise proje tamamen hüsranla sonuçlanmış gibi görünüyor. Le Monde‘a konuşan Wattway’in Yönetim Müdürü Etienne Gaudin, güneş paneli yolunun piyasaya sürülmeyeceğini belirtiyor.