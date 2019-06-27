Güneş Enerjisi İle Çalışacak Robot Arılar Büyük Heyecan Yarattı

Nano teknolojinin gelişmesi sayesinde, dünya üzerindeki önemli küçük hayvanlar kopyalanıyor. Bunun son örneklerinden bir tanesinin de arılar olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere arılar, doğadaki en çalışkan varlıklardan bir tanesidir ve neredeyse her alanda kullanıma uygun. Yeni geliştirilen güneş enerjisi ile çalışan robot arılar, bu alanda kıvılcım yaratabilir. İşte haberimizin detayları.

Laboratuvar ortamında üretilen ve doğadaki arıların kopyası olan küçük robot arılar, ilk etapta iyi bir görüntüye sahip değildi. Oyuncak robot arıların iki kanadının olması ve denge unsurunun konulmaması, üreticilere zor duruma soktu. Bunun üzerine arıların 4 kanatlı olmasına karar verildi.

Güneş enerjisi ile çalışacak robot arılar her yerde

RoboBee X-Wing ismindeki bu robot, 259 miligram ağırlığa sahip ve 5 santimetre boyunda. Kanatlarını 200hz çırpan bu arılar, görüntü bakımından biraz farklı. Arkada oluşan büyük görüntü, hem güneş panellerini rüzgardan koruyacak hem de robotun uzun ağırlık merkezini kanatların olduğu noktaya tutturacak.

Bu robot arı ile ilgili bazı olumsuz yönler de bulunuyor. Örneğin kablo ile bağlanmadığı sürece pek kullanılabilir değil. Bu nedenle güneş panelleri geliştirirse bile, yine de çok fazla kullanışlı olmuyor.

Yakın bir zaman içinde muhtemelen bu tarz küçük robotlar, araştırma amaçlı kullanılacak. İnsanların çok fazla giremediği yerlere de giriş yapabilecek bu tür küçük robotlar, bilim ve tekniğin gelişmesinde önemli rol oynayacak. Peki sizce küçük robotlar ne tür etkiler yaratacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.