Güneş Enerjisi Verimliliği Kat Kat Artacak

Güneş enerjisi alanında yapılan çalışmalarda en büyük problemlerden bir tanesi de verimliliği sağlamak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sürdürülen çalışmalar sonucunda bu alnda çok önemli başarılar kazanıldı.

Elektrik üretimi için kullanılan paneller, üniversite imkanları kullanılarak daha işlevsel hale getirildi. Panellerdeki hücreler geliştirilince, güneş enerjisinden de çok daha fazla enerji elde edilmeye başlandı.

Kalkınma Bakanlığı da destek verdi

Normal şartlarda güneş enerjisi panellerindeki verimlilik yaklaşık olarak %15 civarlarındadır. Ancak bu panellerin geliştirilmesiyle birlikte bu verimlilik oranı %21 dolaylarına kadar çıkarıldı. Bu projede Kalkınma Bakanlığının'da katkısı oldu.

Merkezin Müdür Vekili ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Seyhan: "Yaptığımız çalışmalarla verimliliği yüzde 15-18'den, yaklaşık yüzde 21'lere çıkardık. Yani merkezimizde, hücre verimliliği yaklaşık yüzde 21 olan yerli ve milli endüstriyel boyutta silisyum heretoeklem güneş hücresi ürettik. Dünyada, aynı yapıda güneş hücresinin verimliliği yüzde 24,7'dir. Arka kontaklı silisyum heteroeklemde ise verimlilik yüzde 26,6'lara ulaşmıştır. Ulaştığımız verimlilik değeri dünyayla rekabet edebilir durumda olduğumuzu göstermektedir. Güneş hücrelerindeki en küçük artış bile oldukça önemlidir. Çünkü silisyum tabanlı güneş hücrelerinde ulaşılabilecek en yüksek verimlilik teorik bir limitle sınırlıdır. Silisyum tabanlı hücrelerde bu limit yüzde 29 civarıdır." dedi.

Sizce de güneş enerjisi verimliliği bu şekilde arttırılırsa gelecekte fosil yakıtlardan kurtulabilir miyiz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.