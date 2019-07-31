Güneş Enerjisini Daha Verimli Kullanmak Mümkün

Yenilenebilir enerji konusunda en çok kullanışlı bulunanlardan birisi de muhtemelen Güneş enerjisidir. Her ne kadar rüzgar enerjisi gibi diğer enerji türleri de kullanılsa dahi, Güneş enerjisinin ulaşımı çok daha kolay. Bu enerji artık daha verimli kullanılabilir. İşte haberimizin detayları.

Sibirya Federal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Palladium bazlı bir malzeme keşfettiler. Bu malzeme güneş enerjisinden çok daha fazla elektrik elde edilmesini sağlayabiliyor. Akademik Matrasov süper bilgisayarları bu enerjinin hesaplanabilmesi için büyük bir destek sunuyor.

Güneş enerjisi yeteri kadar elektrik sağlayabiliyor mu?

Bilim insanları tarafından kullanılan Palladium özellikli bu madde, suyun hidrojen ve oksijen olarak parçalarına ayırabiliyor. Silikon bazlı elementlere kıyasla daha geniş bir enerji emme spektrumuna sahip bu madde, çok daha büyük kazançlar sağlıyor.

Dünya genelinde Güneş enerjisinden elde edilen enerjinin payı giderek arttırılmaya çalışılsa bile yine de kafalarda bazı soru işaretleri bulunuyor. Özellikle de Güneş enerjisinin yeteri kadar elektrik sağlayabilmesi ne yazık ki bazen mümkün olmayabiliyor.

Peki sizce değil güneş enerjisinden daha fazla yararlandıkça diğerlerine olan ihtiyaç azalacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.