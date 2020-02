Güneş'in Şu Ana Kadarki En Ayrıntılı Görüntüleri Yayınlandı

Amerika sınırlarında bulunan Maui Adası içerisinde konumlandırılan Inouye Teleskobu, Güneş'in şimdiye kadarki en net görüntülerini bizlere sundu. Yaklaşık üç kilometre yükseklikteki Haleakala'nın zirvesine yerleştirilen teleskop ile çekilen görüntüler National Science Foundation tarafından yayınlandı.

Çekilen görüntünün oldukça farklı ve ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Twitter hesabında paylaşılan bu görüntüde yüzey, renkli tanecikler şeklinde bölünmüş olarak görülüyor. Bu taneciklerin her biri Fransa'nın yüz ölçümü ile aynı büyüklükte ve ortalama 6.000 derece sıcaklığa sahip.

See the Sun like never before! @NSF’s Inouye Solar Telescope produces first detailed images of the sun’s surface. https://t.co/c3SPB6gg8w #SolarVision2020



📷: @NatSolarObs/ @AURADC/ NSF pic.twitter.com/1GP2rwkVG0