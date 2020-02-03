Güneş'in Şu Ana Kadarki En Ayrıntılı Görüntüleri Yayınlandı

Amerika sınırlarında bulunan Maui Adası içerisinde konumlandırılan Inouye Teleskobu, Güneş'in şimdiye kadarki en net görüntülerini bizlere sundu. Yaklaşık üç kilometre yükseklikteki Haleakala'nın zirvesine yerleştirilen teleskop ile çekilen görüntüler National Science Foundation tarafından yayınlandı.

Çekilen görüntünün oldukça farklı ve ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Twitter hesabında paylaşılan bu görüntüde yüzey, renkli tanecikler şeklinde bölünmüş olarak görülüyor. Bu taneciklerin her biri Fransa'nın yüz ölçümü ile aynı büyüklükte ve ortalama 6.000 derece sıcaklığa sahip.

Sıcaklığın daha yüksek olduğu bölgelerde renkler daha parlak bir yapıya sahipken sıcaklığın daha düşük olduğu bölgelerde daha koyu tonlar hakim. Bu alanların bölgeler arası gölge sınırları oluşturduğunu görüyoruz. Yayınlanan bu görüntülerle birlikte Güneş'in daha iyi anlaşılabilmesi hedefleniyor.

Özellikle Güneş'in davranışlarının ve hatta faaliyet alanının daha kesin verilerle tahmin edilebilmesinin önünde önemli bir çalışma olduğu söylenebilir. Peki siz bu görüntüler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.